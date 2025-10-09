Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 14:51

Стали известны подробности действий экипажа разбившегося AZAL

Путин: экипажу самолета AZAL предлагали приземлиться в Махачкале

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Экипаж самолета AZAL получил предложение приземлиться в Махачкале, однако предпочел вернуться в аэропорт базирования, сообщил президент Владимир Путин в ходе встречи с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Решение экипажа было согласовано с диспетчерскими службами, передает пресс-служба Кремля.

Было предложено (экипажу. — NEWS.ru) <...> совершить посадку в Махачкале, но он принял решение о возврате в свой аэропорт базирования, — сказал президент России.

Крушение лайнера Embraer 190, который следовал по маршруту Баку — Грозный, произошло утром 25 декабря 2024 года. На его борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Выжили 29 человек, в их числе девять россиян.

Вместе с тем Путин допустил, что крушение самолета AZAL могло быть вызвано украинским беспилотником. Он отметил, что в день трагедии российская ПВО «вела» три украинских БПЛА, пересекших границу, и предположил, что воздушное судно могло пострадать от обломков.

Ранее из предварительного отчета Минтранса Казахстана стало известно, что экипаж самолета AZAL, потерпевшего крушение в Актау, подал сигнал бедствия уже в воздушном пространстве страны. Пилоты сообщили об отказе рулей управления и запросили аварийную посадку. Известно, что первые неполадки были зафиксированы, когда борт находился над территорией России.

самолеты
Владимир Путин
авиакатастрофы
экипажи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Набиуллина заявила об участии в эксперименте с цифровым рублем
Алиев пожелал Путину и народу России всего самого доброго
Алиев поблагодарил Путина за информацию по делу о крушении самолета AZAL
Нобелевский комитет определил лауреата премии мира до соглашения по Газе
Раскрыт главный смысл попыток ВСУ ударить по российским НПЗ
Новые окна без ремонта: как обновить пространство одним решением
Набиуллина объяснила причины подорожания бензина в России
Футболист может остаться парализованным после толчка в спину
Появились кадры переговоров Путина и Алиева
Путин назвал долгом объявить истинные причины авиакатастрофы AZAL
Компания РОЛЬФ и «ЛУКОЙЛ» — более 10 лет сотрудничества
В Госдуме резко ответили Зеленскому на угрозу блэкаута в Курске и Белгороде
Путин пообещал правовую оценку по крушению самолета AZAL
Путин: интересы России и Азербайджана во многом совпадают
Свистящие ветра и холодрыга до -5? Погода в Москве в выходные: чего ждать
Ушел из жизни певец Ефрем Амирамов
Стало известно, к чему приведет рост налога для самозанятых
Путин рассказал о выплатах компенсаций в связи с крушением самолета AZAL
Соседи просят запретить «горящий» дом в США
Стали известны подробности действий экипажа разбившегося AZAL
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин
Общество

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин

Скорбь по мужу, лечение от рака: как живет Симоньян после смерти Кеосаяна
Интернет и СМИ

Скорбь по мужу, лечение от рака: как живет Симоньян после смерти Кеосаяна

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.