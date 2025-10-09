Стали известны подробности действий экипажа разбившегося AZAL

Экипаж самолета AZAL получил предложение приземлиться в Махачкале, однако предпочел вернуться в аэропорт базирования, сообщил президент Владимир Путин в ходе встречи с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Решение экипажа было согласовано с диспетчерскими службами, передает пресс-служба Кремля.

Было предложено (экипажу. — NEWS.ru) <...> совершить посадку в Махачкале, но он принял решение о возврате в свой аэропорт базирования, — сказал президент России.

Крушение лайнера Embraer 190, который следовал по маршруту Баку — Грозный, произошло утром 25 декабря 2024 года. На его борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Выжили 29 человек, в их числе девять россиян.

Вместе с тем Путин допустил, что крушение самолета AZAL могло быть вызвано украинским беспилотником. Он отметил, что в день трагедии российская ПВО «вела» три украинских БПЛА, пересекших границу, и предположил, что воздушное судно могло пострадать от обломков.

Ранее из предварительного отчета Минтранса Казахстана стало известно, что экипаж самолета AZAL, потерпевшего крушение в Актау, подал сигнал бедствия уже в воздушном пространстве страны. Пилоты сообщили об отказе рулей управления и запросили аварийную посадку. Известно, что первые неполадки были зафиксированы, когда борт находился над территорией России.