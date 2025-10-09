Алиев: отношения Азербайджана и России развиваются стабильно

Отношения между Азербайджаном и Россией развиваются стабильно и без откатов, заявил президент страны Ильхам Алиев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, положительная динамика наблюдается по всем направлениям сотрудничества, включая торгово-экономические связи, передает пресс-служба Кремля.

Как вы отметили, в развитии товарооборота есть хорошая динамика. Так же по всем другим направлениям, нигде не было никакого замедления или же отката, — сказал Алиев.

Президент Азербайджана добавил, что итоги переговоров с Путиным будут положительно восприняты гражданами обеих стран. По его мнению, «месседжи», которые лидеры направили обществам, укрепляют взаимное доверие и демонстрируют конструктивный характер двусторонних отношений.

Ранее Путин заявил о совпадении взаимных интересов России и Азербайджана во многих сферах. По его словам, интересы двух стран «очень близки».

В свою очередь, Алиев повторно поздравил российского лидера с днем рождения. Он также выразил пожелания всего самого доброго как самому Путину, так и дружественному российскому народу.