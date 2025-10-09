Алиев поблагодарил Путина за информацию по делу о крушении самолета AZAL

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил благодарность российскому коллеге Владимиру Путину за информацию по делу о причинах крушения самолета AZAL в декабре 2024 года, сообщила пресс-служба Кремля. Алиев также выразил признательность Путину за то, что он держит ситуацию с расследованием катастрофы под контролем.

И конечно, особая благодарность за эту подробную информацию в связи с трагедией декабря прошлого года, когда самолет азербайджанских авиалиний потерпел катастрофу, — сказал Алиев.

Ранее Путин заявил, что крушение самолета авиакомпании AZAL могло произойти из-за нахождения в небе украинского беспилотника. По его словам, воздушное судно, вероятнее всего, было задето не поражающими элементами ракет ПВО, а обломками. Президент отметил, что в день трагедии с самолетом AZAL российская ПВО «вела» три украинских БПЛА, которые пересекли границу РФ.

Крушение лайнера Embraer 190, который следовал по маршруту Баку — Грозный, произошло утром 25 декабря 2024 года. На его борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Выжили 29 человек, в их числе девять россиян.