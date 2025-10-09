Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 15:36

Алиев поблагодарил Путина за информацию по делу о крушении самолета AZAL

Ильхам Алиев и Владимир Путин Ильхам Алиев и Владимир Путин Фото: president.az

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил благодарность российскому коллеге Владимиру Путину за информацию по делу о причинах крушения самолета AZAL в декабре 2024 года, сообщила пресс-служба Кремля. Алиев также выразил признательность Путину за то, что он держит ситуацию с расследованием катастрофы под контролем.

И конечно, особая благодарность за эту подробную информацию в связи с трагедией декабря прошлого года, когда самолет азербайджанских авиалиний потерпел катастрофу, — сказал Алиев.

Ранее Путин заявил, что крушение самолета авиакомпании AZAL могло произойти из-за нахождения в небе украинского беспилотника. По его словам, воздушное судно, вероятнее всего, было задето не поражающими элементами ракет ПВО, а обломками. Президент отметил, что в день трагедии с самолетом AZAL российская ПВО «вела» три украинских БПЛА, которые пересекли границу РФ.

Крушение лайнера Embraer 190, который следовал по маршруту Баку — Грозный, произошло утром 25 декабря 2024 года. На его борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Выжили 29 человек, в их числе девять россиян.

Азербайджан
Россия
Ильхам Алиев
Владимир Путин
самолеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Николь Кидман снялась в фотосессии в платье за 2,5 млн рублей
В Госдуме осудили попытку Киева стереть память о Бородинском сражении
Мощное усиление ВС РФ и кара для дезертиров: новости СВО к вечеру 9 октября
В Госдуме положительно оценили встречу Путина и Алиева
Встреча Путина и Алиева в Душанбе подошла к концу
Суд принял решение по резонансному ДТП с участием дочери главы ОПГ
Россияне массово устремились в Европу впервые с 2022 года
Финансовый эксперт дал совет новичкам по инвестициям
Джиган и Оксана Самойлова могут развестись
Россиян предупредили об аномально суровой зиме
Прожившая более 100 лет итальянка отметила день рождения на работе
Трагедия на Каме: матрос утонул, пытаясь доплыть до берега
«Не оставляет попыток»: раскрыто, чем занимается в ИК-6 историк Соколов
«Придраться не к чему»: Прохор Шаляпин о призывах «отменить» его за шутку
Российские средства ПВО впервые сбили украинскую ракету «Фламинго»
Фон дер Ляйен «сорвала» поездку Вучича в Москву
Бывший бизнес мужа «королевы марафонов» оказался в огромных долгах
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Гай Германика похвасталась украденным с вечеринки Собчак трофеем
Работники McDonald’s в Киеве оказались неуязвимы для ТЦК
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин
Общество

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин

Зеленский скрывает катастрофу, массовая атака БПЛА на РФ: что будет дальше
Россия

Зеленский скрывает катастрофу, массовая атака БПЛА на РФ: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.