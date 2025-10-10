Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 11:39

В России освободили экс-директора Московского академического театра сатиры

Бывшего директора Театра сатиры Мамедали Агаева освободили из-под стражи

Мамедали Агаев Мамедали Агаев Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Бывший руководитель Московского академического театра сатиры Мамедали Агаев освобожден из-под стражи в России, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник. Он был арестован в Москве 29 августа на два месяца.

Агаева подозревали в хищении 20 млн рублей. Согласно материалам прокуратуры, экс-директору инкриминировали создание мошеннической схемы с использованием поддельных отчетов о выполненных в театре работах. Мамедали Агаев занимал должность директора Московского академического театра сатиры с 1985 по 2021 год.

Ранее в Москве предприниматель Альберт Худоян был досрочно освобожден из исправительного учреждения. Он покинул колонию после отбытия четырехлетнего срока наказания по УДО. Худоян был осужден за хищение компании общей стоимостью 4,2 млрд рублей. Первоначально суд назначил шестилетний срок лишения свободы, который впоследствии был увеличен до восьми лет.

До этого МВД России объявило в федеральный розыск уральского бизнесмена Александра Горбунова. Уголовное дело против него, по предварительной информации, связано с вымогательством. Предпринимателя подозревают в организации пыток заключенных в колонии ИК-2 в 2017 году с целью незаконного завладения предприятием, принадлежавшим ранее криминальному авторитету. По оперативным данным, Горбунов в настоящее время скрывается на территории Аргентины.

