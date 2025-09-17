Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 17:41

В Москве досрочно освободили осужденного за хищение 4,2 млрд бизнесмена

«112»: в Москве досрочно освободили осужденного за хищение 4,2 млрд Худояна

В Москве досрочно освободили бизнесмена Альберта Худояна, осужденного за хищение компании стоимостью 4,2 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «112». По данным источника, он вышел из колонии после четырех лет заключения благодаря условно-досрочному освобождению.

Прежде Худоян и соучастники обманули учредителя ООО «Авиасити» на 3,45 млрд рублей. Впоследствии ему дали шесть лет заключения и позже увеличили срок до восьми. Изначально рассматривалась замена наказания на штраф, однако суд предоставил право на УДО.

Ранее МВД России объявило в розыск уральского предпринимателя Александра Горбунова по уголовному делу, предположительно связанному с вымогательством. Бизнесмена подозревают в причастности к пыткам заключенных в колонии ИК-2 в 2017 году с целью завладения предприятием бывшего криминального авторитета. Предположительно, Горбунов скрывается в Аргентине.

До этого Тверской суд Москвы приговорил бизнесмена Константина Пономарева к 14 годам колонии за хищение векселей на сумму свыше миллиарда рублей из Лесбанка. Соучастниками признаны бывший глава банка и главный бухгалтер. Пономарев, не признающий вину, также получил штраф 2,5 млн рублей.

