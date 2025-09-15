Бизнесмена из Екатеринбурга объявили в розыск МВД России объявило в розыск уральского бизнесмена Александра Горбунова

Министерство внутренних дел России объявило в розыск уральского предпринимателя Александра Горбунова. В базе ведомства указано, что его ищут по статье Уголовного кодекса. Бизнесмен вел свои дела в Екатеринбурге.

По данным URA.RU, речь может идти об уголовном деле о вымогательстве. В 2017 году пятерых мужчин обвинили в пытках и насилии по отношению к заключенным ИК-2.

Одним из потерпевших выступал бывший криминальный авторитет Михаил Клок. Стало известно, что его силой вынудили переписать предприятие на Горбунова. По неофициальным данным, бизнесмен-миллионер живет сейчас в Аргентине.

