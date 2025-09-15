Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 18:58

Бизнесмена из Екатеринбурга объявили в розыск

МВД России объявило в розыск уральского бизнесмена Александра Горбунова

Министерство внутренних дел России объявило в розыск уральского предпринимателя Александра Горбунова. В базе ведомства указано, что его ищут по статье Уголовного кодекса. Бизнесмен вел свои дела в Екатеринбурге.

По данным URA.RU, речь может идти об уголовном деле о вымогательстве. В 2017 году пятерых мужчин обвинили в пытках и насилии по отношению к заключенным ИК-2.

Одним из потерпевших выступал бывший криминальный авторитет Михаил Клок. Стало известно, что его силой вынудили переписать предприятие на Горбунова. По неофициальным данным, бизнесмен-миллионер живет сейчас в Аргентине.

Ранее МВД переобъявило в розыск бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. В базе ведомства указано, что его ищут по статье УК РФ.

Ведущую телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Екатерину Котрикадзе (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) объявили в розыск. В базе МВД говорится, что ее также ищут по статье УК России.

