05 сентября 2025 в 19:06

Ведущую телеканала-иноагента объявили в розыск

Ведущая «Дождя» Котрикадзе объявлена в розыск по уголовной статье

Екатерина Котрикадзе Екатерина Котрикадзе Фото: Родионов Владимир/ТАСС

Ведущая телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Екатерина Котрикадзе (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) объявлена в розыск, соответствующая информация появилась в базе розыска Министерства внутренних дел России. Журналистку разыскивают по уголовной статье.

Котрикадзе Екатерина Бесикиевна разыскивается по статье УК, — сказано в базе МВД РФ.

Ранее МВД объявило в розыск другую журналистку «Дождя» Валерию Ратникову (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). По данным ведомства, она является фигуранткой уголовного дела.

В июле 2025 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении главного редактора «Дождя» Тихона Дзядко (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Екатерины Котрикадзе и Валерии Ратниковой. Следствие установило, что они разместили в мессенджере посты с ложной информацией о действиях Вооруженных сил России.

Также в суд направлено уголовное дело в отношении писателя Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Его обвиняют в дискредитации российской армии, а также в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.

