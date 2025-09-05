Ведущую телеканала-иноагента объявили в розыск Ведущая «Дождя» Котрикадзе объявлена в розыск по уголовной статье

Ведущая телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Екатерина Котрикадзе (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) объявлена в розыск, соответствующая информация появилась в базе розыска Министерства внутренних дел России. Журналистку разыскивают по уголовной статье.

Котрикадзе Екатерина Бесикиевна разыскивается по статье УК, — сказано в базе МВД РФ.

Ранее МВД объявило в розыск другую журналистку «Дождя» Валерию Ратникову (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). По данным ведомства, она является фигуранткой уголовного дела.

В июле 2025 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении главного редактора «Дождя» Тихона Дзядко (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Екатерины Котрикадзе и Валерии Ратниковой. Следствие установило, что они разместили в мессенджере посты с ложной информацией о действиях Вооруженных сил России.

Также в суд направлено уголовное дело в отношении писателя Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Его обвиняют в дискредитации российской армии, а также в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.