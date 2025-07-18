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18 июля 2025 в 18:05

Главред СМИ-иноагента попал под уголовное преследование

СК России завел уголовное дело на главреда «Дождя» Тихона Дзядко

Тихон Дзядко Тихон Дзядко Фото: Александра Мудрац/ТАСС

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении главного редактора телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Тихона Дзядко (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщила пресс-служба ведомства. Журналист уже находится в розыске, согласно данным МВД. Также под уголовное преследование попали журналисты Екатерина Котрикадзе (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и Валерия Ратникова (внесена Минюстом РФ в список иноагентов).

По данным следствия, фигуранты в одном из мессенджеров разместили публикации для неограниченного круга лиц, в которых, согласно исследованию, содержалась заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения Украины, — сказано в сообщении СК.

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов журналисток Ксению Кириллову (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и Машу Майерс (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), а также поэтессу Наталью Резник (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), историка Василия Жаркова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и интернет-портал Activatica.org (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Согласно опубликованным данным, основанием для внесения в список послужило распространение недостоверных сведений о решениях российских властей.

До этого стало известно, что суд заочно приговорил Фариду Курбангалееву (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) к восьми годам лишения свободы. Ее признали виновной по статьям об оправдании терроризма, его пропаганде и распространении ложной информации о российской армии.

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