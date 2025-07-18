Стало известно о приговоре журналистке Курбангалеевой Суд заочно приговорил Курбангалееву к восьми годам по делу о фейках и терроризме

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил журналистку Фариду Курбангалееву (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) к восьми годам лишения свободы, сообщает ТАСС. Она признана виновной в оправдании и пропаганде терроризма, а также в распространении фейков о Вооруженных силах России.

По совокупности преступлений окончательно назначить Курбангалеевой наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима, — зачитал приговор судья.

Срок заключения начнет исчисляться с момента задержания Курбангалеевой на границе России либо при ее экстрадиции. Ей также назначен дополнительный запрет на администрирование интернет-сайтов сроком на четыре года.

Ранее московская прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела против шеф-редактора The Insider (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) Тимура Олевского по статье о деятельности нежелательной организации. Основанием стали материалы проверки, согласно которым Олевский, находясь за рубежом, продолжал участвовать в работе издания, включая публикацию видеоматериалов с антироссийской риторикой.