Журналистка «Дождя» объявлена в розыск

МВД объявило в розыск журналистку телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Валерию Ратникову (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Она является фигуранткой уголовного дела.

Разыскивается по статье УК, — сказано в базе.

В июле 2025 года СКР возбудил уголовное дело в отношении главного редактора «Дождя» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Тихона Дзядко (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), журналисток Екатерины Котрикадзе (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и Валерии Ратниковой. Следствие установило, что они разместили в мессенджере посты с ложной информацией о действиях российской армии.

Тем временем стало известно, что российский блогер Гусейн Гасанов, находящийся в международном розыске по делу об отмывании денег, лишился своего последнего бизнеса в России. ФНС закрыла компанию «Банда Фудс», открытую в 2023 году.

Также в суд направлено уголовное дело в отношении писателя Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Его обвиняют в дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации, а также в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.