22 ноября 2025 в 07:00

Собачий холод до −35, снег и метели: погода в России 24–30 ноября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Несмотря на то, что большую часть России уже покрыло снегом, зима не везде спешит вступать в свои права. Особенно это заметно на юге страны, где все еще по-летнему тепло. О том, какая погода будет в РФ в последнюю неделю осени, NEWS.ru рассказал заведующий отделом краткосрочных прогнозов Гидрометцентра Александр Голубев.

Какой будет погода 24–30 ноября на Урале и в Сибири

В Уральском федеральном округе ожидаются осадки, преимущественно в виде снега, особенно на севере региона, рассказал в беседе с NEWS.ru Александр Голубев. На юге осадки будут местами с дождем.

Температура воздуха на севере Урала, в Ханты-Мансийском и Ямало-ненецком автономных округах ночью дойдет до –17–22, днем –15–20, с дальнейшим похолоданием к концу недели на 3–5 градусов.

На юге Урала осадки будут в смешанной фазе, в виде дождя со снегом и снега. Температура ночью –3–8 градусов, днем — 0–5. К концу недели похолодает до –8–13 ночью и –2–7 днем.

«На севере Сибири ожидается погода также со снегом, с метелью и холодно. Ночью –25–30, днем –20–25. Такая погода в течение недели сохранится», — предупредил Голубев.

На юго-западе Сибирского округа, в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Алтай ночная температура будет достигать –9–14 градусов, днем –4–9 градусов. Ожидаются осадки, преимущественно снег.

На юго-востоке Сибири, в Иркутской области, также установится снежная погода. Температура ночью будет –10–15 градусов, днем –4–9 градусов.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Какая погода будет на Дальнем Востоке 24–30 ноября

На северо-востоке Дальневосточного региона, в Чукотском автономном округе и Магаданской области на следующей неделе сохранится холодная погода, но в течение недели будет повышение температуры после 30-градусных морозов, отметил Голубев. Ночью будет –12–17 градусов. Днем –5–10 градусов. Снег пройдет лишь местами.

В Якутии сохранится морозная погода. Ночью –30–35 градусов, днем –25–30, местами небольшой снег. На востоке, в Хабаровском крае, Амурской области, Еврейской области ночью будет –14–19 градусов, днем –8–13 со снегом и метелью.

На юго-востоке Приморья температура будет выше, ночью 0–5 градусов, днем +3–8 градусов, в основном без осадков. В отдельные дни пройдет дождь со снегом.

Какая погода будет в Центральном округе в Поволжье 24–30 ноября

В Центральном округе в начале недели пройдут осадки в виде дождя с мокрым снегом. Температура ночью будет 0...–5, днем — от −1 до +4 градусов, как в северных районах, так и в южных.

На юге погода будет чуть теплее, днем 0...+5 градусов, осадки, преимущественно дождь. В Приволжском округе будет похожая погода. В отдельные дни пройдут осадки в виде дождя со снегом, переходящим в снег.

Температура воздуха ночью от −1 до −6, днем — от 0 до +5 градусов. На юге округа, в Самарской области, ночью будет −1...+4, днем +3–8 градусов, однако к концу недели ожидается понижение температуры днем до 0...+5 градусов, осадки в виде дождя.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какой будет погода в Северо-Западном округе в последнюю неделю осени

На западе Северо-Западного федерального округа, в Карелии и Мурманске, Калининградской области также под влиянием циклона пройдут осадки в виде дождя со снегом. Ночью ожидается –1–6, днем –4...+1 градус.

«В Ленинградской области похожая погода. Ночью чуть теплее — от +1 до −4, а днем −2...+3 градуса. И опять же осадки, дождь с мокрым снегом», — отметил Голубев.

Какая погода будет на юге России 24–30 ноября

Как написал в Telegram-канале руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, на фоне уходящего из регионов тепла на юге России продолжает удерживаться теплая погода.

«На этом фоне прямо-таки как заколдованной выглядит ситуация на Кубани, в Ставрополье и республиках Северного Кавказа, здесь вплоть до 29–30 ноября удержится +15, а в Краснодарском крае — и 20-градусное тепло», — написал метеоролог.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что снегом покрыто около 90% территории страны. По его словам, к концу текущей недели от снежного покрова освободится практически весь Приволжский федеральный округ.

погода
синоптики
прогнозы
снег
дождь
Анна Акимова
А. Акимова
