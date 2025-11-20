Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
20 ноября 2025 в 04:52

В Гидрометцентре озвучили, в каких регионах зима еще не наступила

Вильфанд: на большей части территории России зима не вступила в свои права

Фото: Gennadiy Makarychev/Russian Look/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Аномально теплая погода наблюдается на большей части территории России, заявил в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По данным метеоролога, температурные показатели в большинстве регионов значительно превышают климатическую норму.

По-настоящему зимние условия наблюдаются только в отдельных северо-восточных районах. Теплая погода сохранится до конца недели.

На юге Сибири температура превышает норму на 6–10 градусов, что связано с поступлением теплых воздушных масс из Атлантики. Аналогичная ситуация наблюдается в южных районах Дальневосточного федерального округа, где температурные показатели на 5–6 градусов выше обычных значений для этого времени года.

В то же время в северо-восточных регионах установилась по-настоящему зимняя погода. В Якутии столбики термометров опускаются до 41–43 градусов мороза, что на 5–7 градусов ниже нормы. На Камчатке и Чукотке температура составляет 33–41 градус ниже нуля, отставая от климатической нормы на 8–13 градусов.

На юге европейской части России сохраняется аномальное тепло: в Крыму и Краснодарском крае дневные температуры достигают 19–23 градусов, а в Сочи — 21–24 градусов тепла. По словам Вильфанда, такие условия даже позволяют принимать солнечные ванны.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге могут отказаться от создания ледовых скульптур для новогоднего городка. Это связано с потеплением.

Читайте также
Приметы 20 ноября — Федот Ледостав: берегитесь гололеда и будьте щедры
Семья и жизнь
Приметы 20 ноября — Федот Ледостав: берегитесь гололеда и будьте щедры
В одном городе могут отказаться от создания новогодних ледовых скульптур
Регионы
В одном городе могут отказаться от создания новогодних ледовых скульптур
Синоптик рассказал, ожидаются ли в Москве заморозки в конце октября
Москва
Синоптик рассказал, ожидаются ли в Москве заморозки в конце октября
Утеплились? Дальше только холод и снег. Рубеж пройден — Вильфанд сообщил о точке невозврата
Общество
Утеплились? Дальше только холод и снег. Рубеж пройден — Вильфанд сообщил о точке невозврата
Как заготовить почву для рассады: осенние хитрости для ленивых садоводов
Семья и жизнь
Как заготовить почву для рассады: осенние хитрости для ленивых садоводов
погода
Вильфанд
зима
тепло
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам раскрыли необычный способ завести полезные знакомства
Юрист озвучила, кому положена доплата за 25 лет стажа
Последняя рабочая неделя 2025 года продлится всего два дня
Брюссельский раскол: фон дер Ляйен и Каллас грызутся за власть, кто победит
Стало известно, как защитить цифровые рубли от мошенников
В Гидрометцентре озвучили, в каких регионах зима еще не наступила
Появились новые детали в деле об убийстве Талькова
Раненый боец «Ахмата» спас товарища из-под шквального огня
Шаляпин получил от депутата неожиданное предложение о работе на ТВ
Конец пенсиям: Зеленский снова просит кредит у ЕС, куда ушли деньги Запада?
Экспертиза вынесла вердикт обвиняемому во взрыве в Балашихе
«Как Гитлер славян»: Запад уличили в намерении уничтожить украинцев
Новый роман, изнасилование, поддержка СВО: как живет Алена Яковлева
Мгновенная реакция командира ВС РФ спасла жизни бойцов
Алаудинов назвал возможного преемника Зеленского
Львов столкнулся с неожиданным ограничением впервые за последние месяцы
Фаза Луны сегодня, 20 ноября: задачи и сюрпризы новолуния в Скорпионе
Возгорание вагонов на Свердловской ЖД привело к последствиям
Сенатор назвал способ сделать жилье для многодетных семей еще доступнее
Чтец по губам раскрыла суть вопроса Маска о саудовском принце в Белом доме
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе
Общество

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.