В Гидрометцентре озвучили, в каких регионах зима еще не наступила Вильфанд: на большей части территории России зима не вступила в свои права

Аномально теплая погода наблюдается на большей части территории России, заявил в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По данным метеоролога, температурные показатели в большинстве регионов значительно превышают климатическую норму.

По-настоящему зимние условия наблюдаются только в отдельных северо-восточных районах. Теплая погода сохранится до конца недели.

На юге Сибири температура превышает норму на 6–10 градусов, что связано с поступлением теплых воздушных масс из Атлантики. Аналогичная ситуация наблюдается в южных районах Дальневосточного федерального округа, где температурные показатели на 5–6 градусов выше обычных значений для этого времени года.

В то же время в северо-восточных регионах установилась по-настоящему зимняя погода. В Якутии столбики термометров опускаются до 41–43 градусов мороза, что на 5–7 градусов ниже нормы. На Камчатке и Чукотке температура составляет 33–41 градус ниже нуля, отставая от климатической нормы на 8–13 градусов.

На юге европейской части России сохраняется аномальное тепло: в Крыму и Краснодарском крае дневные температуры достигают 19–23 градусов, а в Сочи — 21–24 градусов тепла. По словам Вильфанда, такие условия даже позволяют принимать солнечные ванны.

