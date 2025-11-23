Резкое потепление или минус 20? Погода в Москве и Петербурге 24–30 ноября

На следующей неделе, с 24 по 30 ноября, жителей Москвы и Санкт-Петербурга могут ожидать сюрпризы погоды. Какие аномалии могут быть в этих регионах, где сформируется снежный покров, какие факторы повлияют на погоду в двух столицах и какие температурные рекорды были установлены в истории метеонаблюдений в этот период — в материале NEWS.ru.

Какая погода будет в столичном регионе на следующей неделе

Следующая неделя, с 24 по 30 ноября, будет для жителей столичного региона довольно стабильной, рассказала в беседе с NEWS.ru метеоролог Татьяна Позднякова. По ее словам, температура воздуха почти не будет меняться на протяжении всех семи дней. Однако в понедельник москвичей могут ждать сюрпризы.

«Наверное, самая сложная погода будет в понедельник, там погоду будет определять Атлантический циклон, и в зависимости от того, какой траекторией он будет перемещаться по Центральному району, у нас равновероятные осадки, как преимущественно в виде снега, так и преимущественно в виде мокрого снега и даже дождя», — отметила Позднякова.

Она добавила, что в ночные часы с 24 по 30 ноября температура воздуха будет в пределах от +1 до −4, дневная температура установится между отметками от −2 до +3 градусов.

«Характер погоды и температурный режим будет выше климатической нормы где-то на два-три градуса. Пока что долгосрочные прогнозы погоды не указывают на то, что у нас сформируется устойчивый снежный покров. Все будет зависеть от того, как поведет себя погода в понедельник, потому что возможны и разные фазы атмосферных осадков», — сказала метеоролог.

По ее словам, на следующей неделе в Москве и области не ожидается сильного ветра, однако он будет «довольно плотный» из-за перепадов атмосферного давления.

«Будет преобладать все-таки южный, юго-восточный ветер, где-то со скоростью 5–10 метров в секунду, если порывы и будут, то не более 12–14 метров в секунду, но каждый день прогноз погоды по ветру будет уточняться», — резюмировала Позднякова.

Какой будет погода в Санкт-Петербурге на следующей неделе

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в начале следующей недели сохранится неустойчивая погода с перепадами температуры воздуха от минуса к плюсу, сообщил NEWS.ru главный синоптик Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов.

В течение следующей недели ожидаются осадки в виде дождя с мокрым снегом, рассказал NEWS.ru заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев. По его словам, ночью температура воздуха будет от +1 до −4 градусов Цельсия, днем — от −2 до +3 градусов.

Как пояснил Колесов, из-за холодных воздушных масс в понедельник, 24 ноября, возможны осадки в виде снега и мокрого снега, ночью снег более сухой. Кроме того, синоптик добавил, что сильных осадков в регионе не ожидается, местами снег будет умеренным. Колесов отметил, что в Ленинградской области уже сформировался устойчивый снежный покров более 10 см.

«Я думаю, что он будет оставаться везде. Его, конечно, не очень много, но во всяком случае он есть. А в городе все сходит, потому что город — это не только теплая погода в дневные часы, но и теплотрассы. По окрестностям [снег] лежит, в центре города все будет сходить. Невская губа не замерзла, город стоит на части акватории Финского залива, так что тоже тепло, там вода еще +3 градуса. Много факторов, которые портят нам погоду», — заявил Колесов.

Температурные рекорды в Москве с 24 по 30 ноября

В Москве самую теплую погоду с 24 по 30 ноября зафиксировали 28 ноября 1969 года. Тогда воздух прогрелся до +11,9 градуса Цельсия. Судя по метеонаблюдениям, ноябрь 1969 года выдался теплым — рекордная погода держалась целых пять дней: 25 ноября столбики термометров достигли отметки +9,5 градуса, следующие два дня температура воздуха держалась на отметке +9,4 градуса, а 29-го достигла +10,3.

Еще один температурный максимум был установлен 24 ноября 1926 года, когда в столице теплело до +9 градусов.

Самая морозная погода в период с 24 по 30 ноября была зафиксирована в Москве 26 ноября 1890 года. Тогда подморозило до −32,8 градуса.

Еще два рекорда зафиксировали 29 ноября 1885 года, когда температура воздуха опускалась до −29 градусов и 25 ноября того же 1890-го, когда столбики термометров снизились до отметки −28,8 градуса.

Температурные рекорды в Санкт-Петербурге с 24 по 30 ноября

Самыми теплыми днями недели с 24 по 30 ноября за всю историю метеонаблюдений в Санкт-Петербурге стали 26 и 27 ноября 1986 года. Тогда температура воздуха в Северной столице держалась на отметке +10 градусов. До аномальных +9 градусов воздух в Питере прогревался 29 ноября того же года, а также 25 ноября 2006-го и 29 ноября 2011-го.

Наиболее холодная погода была в Санкт-Петербурге 24 и 25 ноября 1890 года. Термометры в оба дня показывали −22 градуса. Спустя почти век, в 1984 году был установлен еще один минимум — 28 ноября столбик термометра показал 20 градусов мороза.

