Бизнесмена приговорили к 14 годам колонии за хищение векселей

Тверской суд Москвы приговорил бизнесмена Константина Пономарева к 14 годам лишения свободы по делу о хищении у Лесбанка векселей крупных российских банков на сумму свыше одного миллиарда рублей, сообщает РИА Новости. Кроме того, суд назначил ему штраф в размере 2,5 млн рублей.

Признать Пономарева виновным, <...> назначить ему наказание в виде 14 лет лишения свободы, — огласила приговор судья.

По данным следствия, Пономарев и его сообщники — бывший председатель правления Лесбанка Сергей Никитин и главный бухгалтер Ирина Скоробогатова — участвовали в схеме хищения ценных бумаг. Гособвинитель настаивал на наказании в виде 14 лет колонии, штрафа и конфискации имущества на сумму более миллиарда рублей. Сам бизнесмен вину не признает. Для него это уже третий приговор.

Ранее бывший генеральный директор компании «Ваккор» Александр Божок был приговорен к четырем годам колонии общего режима за срыв гособоронзаказа на Сахалине. Суд установил, что в 2022 году он растратил 123 млн рублей бюджетных средств, выделенных на строительство военных объектов, из которых более 88 млн рублей направил на погашение кредитов своей компании.