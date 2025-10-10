Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 19:17

Telegram начал продавать подарки ко дню рождения Дурова

Telegram выпустил лимитированную коллекцию подарков к 40-летию Павла Дурова

Павел Дуров Павел Дуров Фото: Hubert Boesl/dpa/Global Look Press

Telegram запустил продажу эксклюзивной коллекции товаров, приуроченной к 40-летию своего основателя Павла Дурова, сообщает Telegram-канал «Код Дурова». Можно приобрести цифровую фигурку создателя платформы, а также брендированные предметы одежды с символикой мессенджера.

Виртуальная фигурка Дурова оценивается в 41 тысячу звезд (около 67 тысяч рублей), тогда как лонгсливы и кроссовки с логотипом Telegram доступны по 10 тысяч звезд за каждый предмет (приблизительно 16 тысяч рублей). Общий тираж коллекции строго ограничен: выпущено всего 4,1 тысячи цифровых фигурок и по 10 тысяч экземпляров каждого вида одежды.

Особенностью кампании стала система приоритетного доступа к покупкам. Возможность приобретения товаров открывается для пользователей постепенно, в зависимости от даты регистрации их аккаунта в мессенджере. Чем старше учетная запись — тем раньше. При этом установлены лимиты — не более одной фигурки и двух предметов каждого вида одежды на аккаунт.

Ранее сообщалось, что Дуров в свой день рождения заявил об отсутствии поводов для празднования на фоне гибели «свободного интернета». Он предупредил, что его поколение может стать последним, у которого были цифровые свободы, перечислив примеры их ограничения в Британии, ЕС, Германии и других странах.

Telegram
Павел Дуров
подарки
дни рождения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дуров предупредил Евросоюз о «конце свободного интернета»
Мелания Трамп помогла вернуться с Украины ребенку из России
Российский хоккеист вошел в топ-30 лучших игроков НХЛ
В России раскрыли, каким оружием Москва намерена сдерживать агрессию ЕС
Дожди, первый снег, заморозки: новый прогноз погоды на октябрь в Москве
В парламенте Азербайджана раскрыли, кто заинтересован в коридоре «Север-Юг»
Воевавшего за Россию узбека осудили на родине
ГАИ в Москве выйдет «поохотиться» на самокатчиков
Куда сходить в Москве в выходные 11–12 октября: реконструкторы и винтаж
Хинштейн показал кадры с парада в КНДР с участием героев курской операции
Россияне в два раза чаще стали бронировать необычный вид туризма
Взрыв гранаты в доме под Волгоградом привел к страшной трагедии
Заготовка на десять баллов: брусника на зиму в пряном сиропе
Зрителей спектакля в Челябинске пришлось эвакуировать из театра
«Санаторий» для расчленителя Соколова, блэкаут в Киеве: что будет дальше
Связь с Украиной, мнение об СВО, новые фильмы: как живет актер Бондаренко
Западные СМИ рассказали о «ненадежном» положении Европы из-за Украины
«Мне угрожали»: журналистка из США объяснила причину переезда в Россию
Украинский город лишился отопления на несколько недель
Фанат напал на Билли Айлиш во время выступления
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.