Telegram начал продавать подарки ко дню рождения Дурова

Telegram запустил продажу эксклюзивной коллекции товаров, приуроченной к 40-летию своего основателя Павла Дурова, сообщает Telegram-канал «Код Дурова». Можно приобрести цифровую фигурку создателя платформы, а также брендированные предметы одежды с символикой мессенджера.

Виртуальная фигурка Дурова оценивается в 41 тысячу звезд (около 67 тысяч рублей), тогда как лонгсливы и кроссовки с логотипом Telegram доступны по 10 тысяч звезд за каждый предмет (приблизительно 16 тысяч рублей). Общий тираж коллекции строго ограничен: выпущено всего 4,1 тысячи цифровых фигурок и по 10 тысяч экземпляров каждого вида одежды.

Особенностью кампании стала система приоритетного доступа к покупкам. Возможность приобретения товаров открывается для пользователей постепенно, в зависимости от даты регистрации их аккаунта в мессенджере. Чем старше учетная запись — тем раньше. При этом установлены лимиты — не более одной фигурки и двух предметов каждого вида одежды на аккаунт.

Ранее сообщалось, что Дуров в свой день рождения заявил об отсутствии поводов для празднования на фоне гибели «свободного интернета». Он предупредил, что его поколение может стать последним, у которого были цифровые свободы, перечислив примеры их ограничения в Британии, ЕС, Германии и других странах.