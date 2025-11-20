В Госдуме объяснили, как освобождение Купянска повлияет на ход СВО

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил о стратегической победе российских войск в Купянске, передает корреспондент NEWS.ru. По его словам, этот логистический центр имел ключевое значение для противника.

Взятие российской армией Купянска являющегося важнейшим логистическим центром противника и окружение украинских подразделений является важнейшей стратегической победой СВО, — сказано в сообщении.

Политик выразил уверенность, что деморализованные военнослужащие ВСУ сдадутся в плен. В противном случае их ждет бесславная гибель, подчеркнул он.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов доложил Президенту России Владимиру Путину об полном освобождении Купянска. Соединения группировки «Запад» продолжают ликвидацию украинских формирований, которые оказались заблокированы на левом берегу реки Оскол, отметил он.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что командование противника начало масштабную переброску личного состава из харьковского приграничья на другие участки фронта. По его словам, в районе Колодезного снимают до половины военных и пытаются усилить другие направления.