Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 23:05

В Госдуме объяснили, как освобождение Купянска повлияет на ход СВО

Депутат Шеремет: взятие Купянска стало стратегической победой России в СВО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил о стратегической победе российских войск в Купянске, передает корреспондент NEWS.ru. По его словам, этот логистический центр имел ключевое значение для противника.

Взятие российской армией Купянска являющегося важнейшим логистическим центром противника и окружение украинских подразделений является важнейшей стратегической победой СВО, — сказано в сообщении.

Политик выразил уверенность, что деморализованные военнослужащие ВСУ сдадутся в плен. В противном случае их ждет бесславная гибель, подчеркнул он.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов доложил Президенту России Владимиру Путину об полном освобождении Купянска. Соединения группировки «Запад» продолжают ликвидацию украинских формирований, которые оказались заблокированы на левом берегу реки Оскол, отметил он.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что командование противника начало масштабную переброску личного состава из харьковского приграничья на другие участки фронта. По его словам, в районе Колодезного снимают до половины военных и пытаются усилить другие направления.

СВО
ВС РФ
Купянск
Михаил Шеремет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода этапируют в Москву
Российская ПВО отразила попытку атаки ВСУ на Брянскую и Курскую области
В Госдуме объяснили, как освобождение Купянска повлияет на ход СВО
Уиткофф и Рубио контактировали с РФ и Украиной по мирным переговорам
ВС РФ освободили Купянск
Путину доложили об освобождении ДНР и Новороссии
«На золотом горшке»: Путин высказался об украинских властях
Герасимов рассказал, какую часть Красноармейска освободили ВС РФ
Путин назвал главную цель для России
Рынок электроники оказался на пороге нового ценового кризиса
«Преступная группировка»: Путин высказался о руководстве Украины
Путин раскрыл судьбу батальонов ВСУ в районе Купянска
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Меренговый торт своими руками: пошаговый рецепт
Чудодейственный отвар: как правильно заваривать овес и зачем он нужен
Путин рассказал о боях в ДНР
Отвар петрушки от отеков: простой рецепт для быстрого результата
Как оформить льготы на вывоз мусора: экономим по-умному
Путин посетил командный пункт фронтовой группировки ВС РФ
«Яйца зятя»: хрустящий шедевр на ужин, который покорит всю семью
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно
Общество

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.