19 ноября 2025 в 12:57

Стало известно, каких девушек предпочитает Павел Дуров

Дуров поддержал заявление о неважности карьеры женщины для мужчин

Павел Дуров Павел Дуров Фото: Eventpress Kochan/IMAGO/Global Look Press
Основатель Telegram Павел Дуров публично поддержал заявление о том, что карьера женщины не является определяющим фактором для мужчин при выборе партнерши. В ответ на публикацию в соцсети X, где утверждалось, что мужчины скорее выберут официантку, предпочитающую комфортные отношения, чем корпоративного директора, Дуров написал: «100%».

Сам предприниматель встречается с криптоинвестором и стримером Юлией Вавиловой, которая активно ведет социальные сети, публикуя фото с тренировок и путешествий.

Ранее сообщалось, что Дуров смог добиться разрешения на выезд из Франции. Предприниматель может покидать страну с 10 ноября. Журналисты сообщили, что теперь бизнесмену не нужно отмечаться в полицейском участке. Летом он также добился послаблений, которые позволили ему совершать ограниченные поездки в Дубай.

Психолог Елена Лосева рассказала, что сейчас людям стало труднее создавать семьи из-за излишней психологизации и долгого пребывания в виртуальной среде. Ситуацию, по ее мнению, усугубляет современная культура, поощряющая избегание проблем.

