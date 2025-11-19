Стало известно, каких девушек предпочитает Павел Дуров

Основатель Telegram Павел Дуров публично поддержал заявление о том, что карьера женщины не является определяющим фактором для мужчин при выборе партнерши. В ответ на публикацию в соцсети X, где утверждалось, что мужчины скорее выберут официантку, предпочитающую комфортные отношения, чем корпоративного директора, Дуров написал: «100%».

Сам предприниматель встречается с криптоинвестором и стримером Юлией Вавиловой, которая активно ведет социальные сети, публикуя фото с тренировок и путешествий.

Ранее сообщалось, что Дуров смог добиться разрешения на выезд из Франции. Предприниматель может покидать страну с 10 ноября. Журналисты сообщили, что теперь бизнесмену не нужно отмечаться в полицейском участке. Летом он также добился послаблений, которые позволили ему совершать ограниченные поездки в Дубай.

Психолог Елена Лосева рассказала, что сейчас людям стало труднее создавать семьи из-за излишней психологизации и долгого пребывания в виртуальной среде. Ситуацию, по ее мнению, усугубляет современная культура, поощряющая избегание проблем.