21 ноября 2025 в 01:07

«Шаг за шагом»: российские военные продолжают работу под Купянском

Ганчев: ВС РФ продолжают разгром ВСУ под Купянском

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Российские войска продолжают теснить группировку Вооруженных сил Украины на Купянском направлении после освобождения Купянска, сообщил ТАСС глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев. По его словам, работа идет планомерно, «шаг за шагом».

Российские подразделения на Купянском направлении продолжают громить украинскую группировку. Планомерно, шаг за шагом, территория Харьковской области освобождается. Наши ребята делают все, чтобы русские харьковчане смогли вернуться домой, — сказал Ганчев.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Купянска. Он отметил, что соединения группировки «Запад» продолжают ликвидацию украинских формирований, которые оказались заблокированы на левом берегу реки Оскол. Герасимов также рассказал об успешном наступлении ВС РФ на Рубцовском и Краснолиманском направлениях. Он добавил, что «Северная» группировка войск освободила уже более 80% территории Волчанска.

До этого Герасимов проинформировал Путина о продвижении ВС РФ в ДНР и Новороссии. Он заверил, что освобождение территорий Запорожской и Херсонской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик идет согласно утвержденному плану.

