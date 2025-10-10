Пухленькие оладушки на кефире с яблоком. Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Есть блюда, которые с первого кусочка возвращают нас в беззаботное детство, на бабушкину кухню, где пахнет чем-то невероятно вкусным. Для многих таким вкусом становятся пухленькие, нежные оладьи на кефире, особенно если в них добавить сочные яблоки. Это не просто завтрак, а целая традиция, ритуал выходного дня, когда вся семья собирается за большим столом. Аромат корицы и яблочной кислинки, смешанный с запахом жареного теста, создает неповторимую атмосферу уюта и счастья. А главное, что эти оладьи готовятся настолько просто, что даже новичок в кулинарии справится с ними на ура, получив идеально круглые и румяные солнышки к столу.

Для приготовления вам понадобится: 2 стакана муки, 2 стакана кефира, 2 яйца, 2 средних яблока, 4 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соды, половина чайной ложки корицы, щепотка соли и растительное масло для жарки. В глубокой миске смешайте кефир, яйца, сахар, соль и корицу. Взбейте все венчиком до однородности. Постепенно всыпьте муку, перемешивая тесто до состояния густой сметаны. Яблоки очистите от кожуры, натрите на крупной терке и сразу же добавьте в тесто, чтобы они не потемнели. В самом конце всыпьте соду и быстро перемешайте. Дайте тесту постоять буквально 5 минут. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя аккуратные оладьи. Обжаривайте их на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки. Подавайте эти пухленькие ароматные оладушки горячими, со сметаной, медом или вареньем.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.