Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 11:00

Пухленькие оладушки на кефире с яблоком. Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Есть блюда, которые с первого кусочка возвращают нас в беззаботное детство, на бабушкину кухню, где пахнет чем-то невероятно вкусным. Для многих таким вкусом становятся пухленькие, нежные оладьи на кефире, особенно если в них добавить сочные яблоки. Это не просто завтрак, а целая традиция, ритуал выходного дня, когда вся семья собирается за большим столом. Аромат корицы и яблочной кислинки, смешанный с запахом жареного теста, создает неповторимую атмосферу уюта и счастья. А главное, что эти оладьи готовятся настолько просто, что даже новичок в кулинарии справится с ними на ура, получив идеально круглые и румяные солнышки к столу.

Для приготовления вам понадобится: 2 стакана муки, 2 стакана кефира, 2 яйца, 2 средних яблока, 4 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соды, половина чайной ложки корицы, щепотка соли и растительное масло для жарки. В глубокой миске смешайте кефир, яйца, сахар, соль и корицу. Взбейте все венчиком до однородности. Постепенно всыпьте муку, перемешивая тесто до состояния густой сметаны. Яблоки очистите от кожуры, натрите на крупной терке и сразу же добавьте в тесто, чтобы они не потемнели. В самом конце всыпьте соду и быстро перемешайте. Дайте тесту постоять буквально 5 минут. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя аккуратные оладьи. Обжаривайте их на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки. Подавайте эти пухленькие ароматные оладушки горячими, со сметаной, медом или вареньем.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

Читайте также
Творожные оладушки со сметаной, медом или сахарной пудрой: простой рецепт на завтрак
Общество
Творожные оладушки со сметаной, медом или сахарной пудрой: простой рецепт на завтрак
Оладьи из тунца станут вашим любимым полезным ужином! Вкусный рецепт для похудения
Общество
Оладьи из тунца станут вашим любимым полезным ужином! Вкусный рецепт для похудения
Легкий способ замариновать капусту с пряностями и медом дома
Семья и жизнь
Легкий способ замариновать капусту с пряностями и медом дома
Ленивые хачапури готовить быстро и просто. А на вкус они лучше обычных — хит на завтрак
Общество
Ленивые хачапури готовить быстро и просто. А на вкус они лучше обычных — хит на завтрак
Сырные лепешки за 15 минут — пышные и мягкие: просто дождитесь, пока кефир запузырится, и пеките
Общество
Сырные лепешки за 15 минут — пышные и мягкие: просто дождитесь, пока кефир запузырится, и пеките
оладьи
рецепты
кефир
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Готовим по-испански: сборник рецептов самых вкусных блюд
В Киеве подтвердили серьезный урон энергоинфраструктуре Украины
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 октября: где сбои в РФ
«Пытаются придавить»: политолог оценил возможные санкции США против Китая
Путин пригласил лидеров СНГ на встречу в преддверии Нового года
Переведенный под домашний арест журналист встретился с дипломатами
«Важно для всех нас»: Путин объяснил, к чему должны стремиться страны СНГ
Энергосистема Украины оказалась на грани коллапса
Продюсер раскрыл, почему возникли слухи о разводе Джигана и Самойловой
Путин раскрыл, в какой валюте торгуют страны СНГ между собой
В России предположили, кому достанется Нобелевская премия по экономике
Путин оценил результаты саммита России-США на Аляске
США введут войска в Израиль для поддержки международных сил в Газе
Российская телеведущая заявила, что делала аборт
Дочь Кончаловского уходит от мужа
В МВД раскрыли, как распознать попытку кражи номера телефона
Путин: двери Евразийского экономического союза открыты для новых участников
Кинолог рассказал, какой витамин необходим собаке в холодное время
Водитель без прав погиб вместе с пассажирами из-за ошибки на дороге
Магнитные бури сегодня, 10 октября: что завтра, боли, сильное напряжение
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака
Общество

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.