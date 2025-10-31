Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 00:51

«Вырубание»: озвучены последствия потери рынка в РФ для Молдавии

Депутат Сафонов: в Молдавии гниют фрукты из-за потери рынка в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Молдавии гниют фрукты и уничтожаются сады, сообщил депутат Верховного совета в Приднестровье Андрей Сафонов. По его словам, такая картина сложилась из-за потери рынка сбыта в России, передает телеканал «Первый Приднестровский».

Рынки сбыта в России захлопнулись, а они ранее поглощали до ста процентов продукции сельского хозяйства. Конечно, остается вопрос: куда сбывать? Европа делает по-другому, она дает маленькие квоты, исходя из этого многие продукты гниют. Либо просто-напросто идет вырубание деревьев, — констатировал он.

При этом, подчеркнул депутат, в Молдавии нет организаций, которые бы отстаивали интересы фермеров и производителей в сельском хозяйстве. Есть поводы ожидать дальнейшего ухудшения ситуации в этой отрасли, уверен он.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Молдавия рискует повторить ошибки «одного государства». Такой комментарий пресс-секретарь президента РФ дал в связи с принятием Кишиневом новой военной стратегии, в которой Россия обозначена как угроза, в то время как конфронтация с Москвой является «серьезной ошибкой».

Кроме того, политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько выразил мнение, что Молдавия объявила Россию главной угрозой безопасности для нагнетания истерии и отвлечения внимания от спорных итогов выборов. Он считает, что данное заявление представляет собой элемент информационной кампании Кишинева против Москвы и лишено реальных оснований.

Молдавия
Россия
фрукты
сады
