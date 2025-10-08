Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 16:17

Политолог раскрыл, почему Молдавия объявила РФ главной угрозой безопасности

Политолог Безпалько: Молдавия объявила РФ главной угрозой для нагнетания истерии

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Молдавия объявила Россию главной угрозой безопасности для нагнетания истерии и отвлечения внимания от сомнительных итогов недавних выборов, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. По его словам, данное заявление является частью информационной кампании Кишинева против Москвы и не имеет под собой реальных оснований.

Молдавия объявила РФ главной угрозой для нагнетания истерии. Это часть информационной кампании, направленная против Москвы, без каких-либо реальных оснований. Пусть предъявят, почему Молдавия считает Россию прямой угрозой, какие конкретно случаи могут служить аргументом. Это попытка заретушировать результаты очень странных выборов с массой нарушений. В Кишиневе рассуждают так: «Не важно, что было на выборах, главное, что Россия теперь угроза. Мы официально объявляем об этом, а значит существуют светские основания». В реальности, конечно, никаких оснований так считать нет, — высказался Безпалько.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Молдавия может пожалеть о решении признать Россию главной угрозой национальной безопасности. По его словам, такой шаг Кишинева связан с прозападным курсом действующего руководства страны. Депутат уточнил, что политическая повестка Молдавии полностью подавляет инакомыслие.

Молдавия
Россия
выборы
Европа
