Резяпов призвал СК России разобраться в деле обманутого бойца СВО

Следственному комитету России необходимо установить личности причастных к мошенническим действиям в отношении ветерана СВО Бориса Балахонцева, заявил NEWS.ru руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. По его словам, сержант предоставил все необходимые доказательства для привлечения виновных к ответственности.

В адрес движения «Ветераны России» поступило обращение от ветерана боевых действий, участника СВО на Запорожском направлении, сержанта Балахонцева, проходящего службу в составе пятой армии, 678-го артиллерийского полка в должности командира отделения топогеодезистов. Он лишился денег при покупке техники для выполнения боевых задач. Мы направили официальные обращения в СК России и Генпрокуратуру РФ с просьбой установить лиц, причастных к мошенническим действиям, — высказался Резяпов.

Он поделился, что военнослужащий столкнулся с мошенничеством при попытке купить квадроцикл, находясь в тылу. По словам Резяпова, в своем обращении сержант подчеркнул необходимость техники для эвакуации раненых, а также доставки снаряжения по бездорожью и в условиях сильных дождей.

По словам Балахонцева, он обратился на сайт, где предлагались квадроциклы с возможностью рассрочки. Он выбрал б/у модель стоимостью 269 тысяч рублей. Продавец сообщил, что для участников СВО предусмотрена бесплатная доставка, но для оформления сделки требуется внести предоплату в размере 30%. После согласования деталей в мессенджере был направлен договор купли-продажи, и сержант Балахонцев перевел 65 тысяч рублей по QR-коду. Однако техника так и не была доставлена в согласованный срок, — добавил Резяпов.

Глава движения подчеркнул, что после получения предоплаты компания перестала выходить на связь. Однако, по словам Резяпова, заявитель сохранил все переписки, номера телефонов и скриншоты, передав их «Ветеранам России» для последующего обращения в правоохранительные органы.

Ранее правительство России утвердил список территорий, защитники которых смогут получить статус ветеранов или инвалидов боевых действий за участие в СВО. В перечень в частности вошли Новороссийск, Анапа и Геленджик, Темрюкский район Краснодарского края, Севастополь и Республика Крым.