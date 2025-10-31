Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 05:20

Резяпов призвал СК России разобраться в деле обманутого бойца СВО

Глава ВР Резяпов призвал установить личности обманувших ветерана СВО людей

Следственному комитету России необходимо установить личности причастных к мошенническим действиям в отношении ветерана СВО Бориса Балахонцева, заявил NEWS.ru руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. По его словам, сержант предоставил все необходимые доказательства для привлечения виновных к ответственности.

В адрес движения «Ветераны России» поступило обращение от ветерана боевых действий, участника СВО на Запорожском направлении, сержанта Балахонцева, проходящего службу в составе пятой армии, 678-го артиллерийского полка в должности командира отделения топогеодезистов. Он лишился денег при покупке техники для выполнения боевых задач. Мы направили официальные обращения в СК России и Генпрокуратуру РФ с просьбой установить лиц, причастных к мошенническим действиям, — высказался Резяпов.

Он поделился, что военнослужащий столкнулся с мошенничеством при попытке купить квадроцикл, находясь в тылу. По словам Резяпова, в своем обращении сержант подчеркнул необходимость техники для эвакуации раненых, а также доставки снаряжения по бездорожью и в условиях сильных дождей.

По словам Балахонцева, он обратился на сайт, где предлагались квадроциклы с возможностью рассрочки. Он выбрал б/у модель стоимостью 269 тысяч рублей. Продавец сообщил, что для участников СВО предусмотрена бесплатная доставка, но для оформления сделки требуется внести предоплату в размере 30%. После согласования деталей в мессенджере был направлен договор купли-продажи, и сержант Балахонцев перевел 65 тысяч рублей по QR-коду. Однако техника так и не была доставлена в согласованный срок, — добавил Резяпов.

Глава движения подчеркнул, что после получения предоплаты компания перестала выходить на связь. Однако, по словам Резяпова, заявитель сохранил все переписки, номера телефонов и скриншоты, передав их «Ветеранам России» для последующего обращения в правоохранительные органы.

Ранее правительство России утвердил список территорий, защитники которых смогут получить статус ветеранов или инвалидов боевых действий за участие в СВО. В перечень в частности вошли Новороссийск, Анапа и Геленджик, Темрюкский район Краснодарского края, Севастополь и Республика Крым.

ветераны
СВО
мошенники
СК РФ
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наступление в ДНР и победа спецназа: успехи ВС РФ к утру 31 октября
Психолог нашла причину постоянной усталости россиян
Мать пропавшего в Босфоре пловца считает, что он еще жив
Полеты через ярославский аэропорт прекратились
К чему снится умерший родственник, который зовет за собой: значение сна
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 31 октября
Россиян ждет самая короткая рабочая неделя в конце 2025 года
МРОТ в России может увеличиться почти в два раза
Психолог раскрыла причину спонтанных покупок
Резяпов призвал СК России разобраться в деле обманутого бойца СВО
Трамп усомнился в вопросе ужесточения санкций против России
Звезда «Иллюзии обмана» подарит один свой орган незнакомцу
Составлен список специй, которые укрепят иммунитет в сезон простуд
Обвиняемый в подрыве автомобиля офицера в Москве принес извинения
Признанный виновным в покушении на Трампа просит помочь ему умереть
Раскрыто, что грозит собственнику квартиры за незваный визит к арендатору
Бизнесмен рассказал, как региональному фастфуду завладеть сердцами клиентов
В США озвучили последствия возобновления ядерных испытаний
Атака ВСУ на Орел ночью 31 октября: повреждение ТЭЦ, пострадавшие
Житель Химок залез на крышу поезда метро и прыгнул в Москву-реку
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели
Общество

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели

10 ужинов, богатых белком: рецепты для вкусного правильного питания
Семья и жизнь

10 ужинов, богатых белком: рецепты для вкусного правильного питания

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.