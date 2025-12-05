ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 11:34

Замглавы райсовета крупного города подозревают во взятке

ФСБ задержала замглавы райсовета Севастополя по подозрению во взятке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Заместителя главы Совета Нахимовского района Севастополя задержали по подозрению во взятке, сообщило УФСБ по Крыму и Севастополю. Суд принял решение отправить чиновника под стражу на время следствия, передает РИА Новости.

По данным следствия, общая сумма взятки составила 5,5 млн рублей. Она состояла из наличных и дорогостоящего ремонта эллинга чиновника в Стрелецкой бухте. Подозреваемый потребовал все это у директора строительной компании летом 2024 года. Взамен он пообещал помочь фирме получить подряды на благоустройство территорий и установку детских площадок в своем районе.

Против зампредседателя Совета возбудили уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет.

Ранее экс-руководитель территориального подразделения Росимущества по Удмуртии и Кировской области Екатерина Рублева была приговорена к 4,5 года лишения свободы за получение взятки. Ее также признали виновной в подстрекательстве к превышению должностных полномочий. Дополнительно суд обязал бывшую чиновницу выплатить штраф в размере 1,9 млн рублей и запретил ей занимать государственные и муниципальные должности на три года.

