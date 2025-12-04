В Севастополе сообщили об отражении атаки украинских БПЛА

Военные отразили попытку атаки беспилотников на Севастополь, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. По его словам, системы ПВО уничтожили две воздушные цели над Черным морем на значительном расстоянии от берега.

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО, — написал Развожаев.

Ранее сообщалось, что в Севастополе врачи лечат девочку, пострадавшую при атаке дронов ВСУ в парке. Развожаев рассказал, что она находится в крайне тяжелом и нестабильном состоянии после перенесенных ночью операций. Он добавил, что специалисты готовят ребенка к перевозке в московскую больницу. Это станет возможным после того, как ее состояние стабилизируется.

До этого Развожаев сообщил, что российские системы ПВО в Севастополе начали отражать атаку беспилотников ВСУ. Спасатели призвали жителей сохранять спокойствие и оставаться в безопасных зонах. Все экстренные службы города действовали в режиме повышенной боеготовности, отметил Развожаев. Спасатели призвали граждан сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах.