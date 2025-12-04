Назван регион, где выявлено больше всего заболеваний раком по России

Назван регион, где выявлено больше всего заболеваний раком по России Заболеваемость раком в Красноярском крае оказался на 18% выше среднероссийской

Заболеваемость раком в Красноярском крае оказалась на 18% выше, чем в среднем по России, сообщил депутат местного заксобрания Алексей Бойков, ссылаясь на информацию заместителя министра здравоохранения региона Юлии Белоусовой. По ее словам, которые приводит «Проспект Мира», уровень онкологических заболеваний стабильно превышает среднероссийские показатели.

Несмотря на высокую заболеваемость, раннее выявление рака в Красноярске достигает 85%, в то время как в районах края этот показатель составляет около 80%. За первые девять месяцев 2025 года диспансеризацию и профилактические осмотры прошли порядка 790 тыс. жителей края. У 19 тыс. из них врачи выявили предраковые состояния, а у 1,5 тыс. уже обнаружили злокачественные новообразования.

При этом выполнение плана диспансеризации за текущий год достигло 85%. Однако, по данным депутата, миллион жителей края не проходили профилактические осмотры более двух лет.

В краевом онкологическом диспансере уточнили, что наиболее часто у жителей региона диагностируют рак молочной железы, на его долю приходится 11,9% всех выявленных случаев. Далее следуют рак кожи и рак предстательной железы. Замыкают пятерку наиболее распространенных видов рака рак легких и кишечника.

Ранее депутат Госдумы Сергей Леонов раскрыл, кто из россиян может получить льготные лекарства. Препараты доступны гражданам с сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями, ВИЧ-инфекцией, туберкулезом и другими медицинскими показаниями.