Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 15:19

Назван регион, где выявлено больше всего заболеваний раком по России

Заболеваемость раком в Красноярском крае оказался на 18% выше среднероссийской

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Заболеваемость раком в Красноярском крае оказалась на 18% выше, чем в среднем по России, сообщил депутат местного заксобрания Алексей Бойков, ссылаясь на информацию заместителя министра здравоохранения региона Юлии Белоусовой. По ее словам, которые приводит «Проспект Мира», уровень онкологических заболеваний стабильно превышает среднероссийские показатели.

Несмотря на высокую заболеваемость, раннее выявление рака в Красноярске достигает 85%, в то время как в районах края этот показатель составляет около 80%. За первые девять месяцев 2025 года диспансеризацию и профилактические осмотры прошли порядка 790 тыс. жителей края. У 19 тыс. из них врачи выявили предраковые состояния, а у 1,5 тыс. уже обнаружили злокачественные новообразования.

При этом выполнение плана диспансеризации за текущий год достигло 85%. Однако, по данным депутата, миллион жителей края не проходили профилактические осмотры более двух лет.

В краевом онкологическом диспансере уточнили, что наиболее часто у жителей региона диагностируют рак молочной железы, на его долю приходится 11,9% всех выявленных случаев. Далее следуют рак кожи и рак предстательной железы. Замыкают пятерку наиболее распространенных видов рака рак легких и кишечника.

Ранее депутат Госдумы Сергей Леонов раскрыл, кто из россиян может получить льготные лекарства. Препараты доступны гражданам с сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями, ВИЧ-инфекцией, туберкулезом и другими медицинскими показаниями.

Красноярский край
регионы
рак
заболевания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Снялось подразделение»: в ВСУ пожаловались на ситуацию под Гуляйполем
«Достойных пока нет»: Корстин о принятии новых команд в Единую лигу ВТБ
ВСУ обвинили в постоянном терроре освобожденных территорий под Харьковом
В Россотрудничестве оценили авторитет RT на внешнем рынке
«Его устранят»: в Совфеде спрогнозировали конец карьеры Зеленского
Раскрыто главное разочарование Зеленского в отмене переговоров с Уиткоффом
В России появятся монеты с «Фиксиками»
Психиатр объяснил, о чем говорит внешний вид Уиткоффа на встрече с Путиным
Радио Рекорд проведет «Супердискотеку 90-х» в Москве
Сомнолог раскрыл, как легче просыпаться ранним утром в зимний период
Земляне увидят солнечный парад планет впервые с 2019 года
В Госдуме рассказали, почему вся Новороссия должна быть в составе России
Дрон ВСУ ударил по российской больнице, есть пострадавший
«Будем прославлять Россию»: тренер самбистов о возвращении флага на стартах
«Радио Судного дня» вышло в эфир второй раз за день с загадочным словом
В драматическом театре имени Пушкина пройдут лекции о сценических костюмах
Испугалась «отмены»? Долина решила объясниться за скандал с квартирой
Прилучный подал жалобу в суд по делу с бывшей женой
Могерини приняла неожиданное решение на фоне коррупционного скандала
Зеленский выкупил особняк американского актера-насильника
Дальше
Самое популярное
Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом
Общество

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом

Освобожденный Волчанск и французские ЧВК: новости СВО на вечер 2 декабря
Россия

Освобожденный Волчанск и французские ЧВК: новости СВО на вечер 2 декабря

В магазине стоит бешеных денег: повторяем дома трендовую закуску из перчиков и творожного сыра. Вкуснятина на хлеб к вину и игристому
Общество

В магазине стоит бешеных денег: повторяем дома трендовую закуску из перчиков и творожного сыра. Вкуснятина на хлеб к вину и игристому

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.