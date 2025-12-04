Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Юрист ответил, зачем отмечать в паспорте номер записи из единого регистра

Юрист Русяев: отметка ИД ЕРН в паспорте облегчит проверку личных данных

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Наличие отметки идентификатора записи из Единого федерального информационного регистра населения (ИД ЕРН) в паспорте упростит процесс проверки личных данных, заявил NEWS.ru управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» юрист Илья Русяев. По его словам, это дополнительный элемент для тех, кто активно сотрудничает с государственными структурами и финансовыми учреждениями.

ИД ЕРН — это не отраслевой, а «надведомственный» код. Внутри единого регистра к нему привязаны ИНН, СНИЛС и другие сведения о человеке. Для госоргана или банка наличие этого номера — удобный способ через одну точку доступа запросить уже проверенный набор данных, а не собирать их по разным базам, сопоставляя фамилию, дату рождения и старые номера документов. Отсюда и интерес законодателя: чем меньше дублей и расхождений между ведомственными записями, тем проще проводить проверки перед выдачей пособий, оформлением ипотеки, регистрацией имущества, — поделился Русяев.

Он пояснил, что ИД ЕРН — это уникальный 12-значный код, который присваивается человеку один раз и не меняется при смене паспорта, фамилии или адреса. По словам юриста, это метка, связывающая паспорт с записью в государственном регистре, куда поступают данные из налоговой службы, социального фонда, ЗАГСа, миграционных служб и других организаций.

Внутри ИД ЕРН не зашито ни место рождения, ни пол, ни код налоговой инспекции — это просто уникальный номер записи, с которым государственные системы «узнают» вас и связывают между собой ваши же данные из разных реестров. В паспорте этот номер будет оформляться отдельным штампом налогового органа примерно в том же блоке, где сегодня ставят отметку об ИНН: указание инспекции, сам код ИД ЕРН, дата внесения и подпись должностного лица с печатью, — добавил Русяев.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш заявил, что с 2026 года в паспортах россиян появится новая добровольная отметка — цифровой идентификатор из Единого федерального информационного регистра населения. По его словам, это нововведение упростит и ускорит процесс получения государственных услуг, так как позволит дистанционно подтверждать личность и необходимые данные.

