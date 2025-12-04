Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Турция призвала снизить градус напряженности в акватории Черного моря

Турция призвала обеспечить бесперебойные поставки энергоносителей в Черном море

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Анкара призывает все стороны конфликта на Украине не допускать нанесения ударов по энергетической инфраструктуре, заявил глава турецкого Минэнерго Алпарслан Байрактар на встрече с журналистами в Стамбуле. По его словам, которые приводит ТАСС, необходимо обеспечить бесперебойность поставок энергоносителей в Черном море.

Мы призываем все стороны, Россию и Украину, не допускать вовлечения энергетической инфраструктуры в этот конфликт, поскольку это тесно связано с повседневной жизнью людей. <…> Нам необходимо обеспечить бесперебойность энергетических потоков в Черном море, в наших проливах, а также по трубопроводам, таким как КТК, — сказал он.

Ранее Турция донесла украинским спецслужбам свою «решительную и предельно четкую» реакцию на атаку российского танкера Midvolga 2 в Черном море. Другие подробности нападения на судно не приводятся.

Об атаке на Midvolga 2 сообщило Главное управление морских дел Турции. Судно перевозит в Грузию подсолнечное масло. На борту находятся 13 членов экипажа, все они в порядке.

