03 декабря 2025 в 19:30

Политолог объяснил, зачем ЕС отказывается от российских энергоносителей

Политолог Рар: Евросоюз пытается перенаправить поставки России в Азию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
ЕС намерен отказаться от российских энергоносителей, потому что не хочет иметь ничего общего с РФ, выразил мнение в беседе с NEWS.ru германский политолог Александр Рар. По его словам, Брюссель воспринимает Россию как врага и пытается «вытолкнуть» ее в Азию.

Страны Европы хотят отказаться от закупок российских нефти и газа. В ЕС во всеуслышание заверяют, что они с Россией не хотят больше иметь ничего общего: ни торговли, ни диалога. Практически они намерены вытолкнуть Россию как вражескую страну в Азию, — заявил Рар.

Структуры ЕС, Германия, Франция вместе с Польшей и Прибалтикой решили идти на дальнейшую эскалацию конфликта с Россией, считает политолог. Они выводят конфликт на уровень «священной» войны.

В ЕС «продают» свою политику как единственно правильную с точки зрения морали. То, что Европа без российского газа попадет в длительный энергетический кризис, евробюрократов не волнует, — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что Евросоюз достиг предварительной договоренности о постепенном отказе от импорта природного газа из России. Министр климата, энергетики и коммунальных услуг Дании Ларс Огард назвал это решение значительной «победой» для всей Европы.

