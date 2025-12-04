Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Вертолет разбился в российском регионе

Один человек пострадал при падении вертолета в Башкирии

Eurocopter AS-350 Eurocopter AS-350 Фото: Eric Dubost/Keystone Press Agency/Global Look Press
Вертолет Eurocopter AS-350 разбился в Башкирии, сообщили в пресс-службе Центрального СУ СК на транспорте. По данным ведомства, пострадал один человек, ему помогают медики.

Один человек получил телесные повреждения, ему оказывается медицинская помощь, — сказано в сообщении.

По данным Telegram-канала «112», вертолет перевернулся на бок во время взлета с частной площадки в поселке Камышлинского мелькомбината. Пилот, управлявший аппаратом, остался жив, однако получил травмы различной степени тяжести, сказано в материале.

Ранее истребитель F-16C эскадрильи «Буревестники» ВВС США разбился во время учебного полета в контролируемом воздушном пространстве Калифорнии. Самолет упал недалеко от аэропорта в Троне, в 27 милях от базы ВМС США Чайна-Лейк. Пилот успел катапультироваться и выжил.

До этого в аэропорту Васьково Архангельской области самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. Воздушное судно повредило шасси и крыло. На борту находились 12 пассажиров и два члена экипажа, один из которых получил ушиб руки. Все люди самостоятельно покинули воздушное судно. Жертв удалось избежать.

