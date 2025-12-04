Вертолет разбился в российском регионе Один человек пострадал при падении вертолета в Башкирии

Вертолет Eurocopter AS-350 разбился в Башкирии, сообщили в пресс-службе Центрального СУ СК на транспорте. По данным ведомства, пострадал один человек, ему помогают медики.

Один человек получил телесные повреждения, ему оказывается медицинская помощь, — сказано в сообщении.

По данным Telegram-канала «112», вертолет перевернулся на бок во время взлета с частной площадки в поселке Камышлинского мелькомбината. Пилот, управлявший аппаратом, остался жив, однако получил травмы различной степени тяжести, сказано в материале.

