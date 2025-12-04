Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 14:52

Захарова упрекнула Киев в игнорировании предупреждений Анкары о Черном море

Захарова: Киев проигнорировал предупреждения Анкары об атаках в Черном море

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Украинские власти проигнорировали предупреждения Турции об атаках в Черном море и устроили очередной террористический акт там, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала происшествия с российскими танкерами, передает корреспондент NEWS.ru.

Судя по всему, в Киеве проигнорировали недвусмысленную реакцию на это Анкары и Астаны, санкционировав 1 декабря новое нападение с помощью катеров на российское коммерческое судно, которое находилось в 80 морских милях от берегов Турции, — сказала Захарова.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что атаки на танкеры в исключительной экономической зоне Турции свидетельствуют о тревожном обострении ситуации. По его словам, эти инциденты представляют угрозу для безопасности судоходства, жизни людей и окружающей среды.

Между тем военный корреспондент Александр Коц считает, что атакой на танкер Midvolga 2, следовавший из России в Грузию через Черное море, президент Украины Владимир Зеленский «откровенно послал» Эрдогана. По его мнению, у главы государства нет авторитетов.

