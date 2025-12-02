Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 12:53

«Наполеончик»: военкор увидел в атаке на танкер ответ Зеленского Эрдогану

Коц: атакой на танкер Midvolga 2 Зеленский показал безразличие к мнению Эрдогана

Судно «Мидволга-2» Судно «Мидволга-2» Фото: Shutterstock/FOTODOM
Атакой на танкер Midvolga 2, следовавший из России в Грузию через Черное море, президент Украины Владимир Зеленский «откровенно послал» турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана, написал в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. По его мнению, у главы государства нет авторитетов.

Для украинского Наполеончика вы не авторитеты, он вас ни во что не ставит. Но с радостью примет гуманитарную помощь от казахов и оружие от турок. И снисходительно улыбаясь посмотрит, как вы возмущенно надуваете щеки, — написал Коц.

Ранее Эрдоган заявил, что атаки на танкеры в исключительной экономической зоне Турции свидетельствуют о тревожном обострении ситуации. По его словам, эти инциденты представляют угрозу для безопасности судоходства, жизни людей и окружающей среды.

На борту российского танкера Midvolga 2, который следовал в Грузию с грузом подсолнечного масла, находилось 13 членов экипажа. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Судно не запрашивает помощи и продолжает движение по направлению к порту Синоп.

Александр Коц
танкеры
Владимир Зеленский
Реджеп Тайип Эрдоган
