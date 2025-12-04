«Важный шаг»: спортсменов допустили до мировых состязаний под флагом России FIAS разрешила российским самбистам выступать под своим флагом и гимном

Международная федерация самбо (FIAS) допустила российских спортсменов к участию в международных турнирах под национальным флагом и с гимном, сообщила пресс-служба Всероссийской федерации самбо. Президент европейской и всероссийской федераций Сергей Елисеев назвал это решение чрезвычайно важным шагом, восстанавливающим спортивную справедливость.

Для всей большой семьи самбо это чрезвычайно важный шаг, который восстанавливает спортивную справедливость, развивает наш спорт, — сказал Елисеев.

Ранее олимпийский серебряный призер Александр Панжинский сообщил, что у российских лыжников высокие шансы выступить на декабрьском этапе Кубка мира в Давосе. Он добавил, что надеется на минимальные ограничения со стороны Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Кроме того, в пресс-службе Федерации санного спорта России сообщили, что Международная федерация санного спорта (FIL) разрешила шестерым членам национальной команды участвовать в квалификации на Олимпиаду-2026 под своим руководством. Также уточняется, что эти атлеты будут выступать в нейтральном статусе.