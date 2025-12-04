Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 15:27

«Важный шаг»: спортсменов допустили до мировых состязаний под флагом России

FIAS разрешила российским самбистам выступать под своим флагом и гимном

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Международная федерация самбо (FIAS) допустила российских спортсменов к участию в международных турнирах под национальным флагом и с гимном, сообщила пресс-служба Всероссийской федерации самбо. Президент европейской и всероссийской федераций Сергей Елисеев назвал это решение чрезвычайно важным шагом, восстанавливающим спортивную справедливость.

Для всей большой семьи самбо это чрезвычайно важный шаг, который восстанавливает спортивную справедливость, развивает наш спорт, — сказал Елисеев.

Ранее олимпийский серебряный призер Александр Панжинский сообщил, что у российских лыжников высокие шансы выступить на декабрьском этапе Кубка мира в Давосе. Он добавил, что надеется на минимальные ограничения со стороны Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Кроме того, в пресс-службе Федерации санного спорта России сообщили, что Международная федерация санного спорта (FIL) разрешила шестерым членам национальной команды участвовать в квалификации на Олимпиаду-2026 под своим руководством. Также уточняется, что эти атлеты будут выступать в нейтральном статусе.

самбо
соревнования
флаги
гимны
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Снялось подразделение»: в ВСУ пожаловались на ситуацию под Гуляйполем
«Достойных пока нет»: Корстин о принятии новых команд в Единую лигу ВТБ
ВСУ обвинили в постоянном терроре освобожденных территорий под Харьковом
В Россотрудничестве оценили авторитет RT на внешнем рынке
«Его устранят»: в Совфеде спрогнозировали конец карьеры Зеленского
Раскрыто главное разочарование Зеленского в отмене переговоров с Уиткоффом
В России появятся монеты с «Фиксиками»
Психиатр объяснил, о чем говорит внешний вид Уиткоффа на встрече с Путиным
Радио Рекорд проведет «Супердискотеку 90-х» в Москве
Сомнолог раскрыл, как легче просыпаться ранним утром в зимний период
Земляне увидят солнечный парад планет впервые с 2019 года
В Госдуме рассказали, почему вся Новороссия должна быть в составе России
Дрон ВСУ ударил по российской больнице, есть пострадавший
«Будем прославлять Россию»: тренер самбистов о возвращении флага на стартах
«Радио Судного дня» вышло в эфир второй раз за день с загадочным словом
В драматическом театре имени Пушкина пройдут лекции о сценических костюмах
Испугалась «отмены»? Долина решила объясниться за скандал с квартирой
Прилучный подал жалобу в суд по делу с бывшей женой
Могерини приняла неожиданное решение на фоне коррупционного скандала
Зеленский выкупил особняк американского актера-насильника
Дальше
Самое популярное
Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом
Общество

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом

Освобожденный Волчанск и французские ЧВК: новости СВО на вечер 2 декабря
Россия

Освобожденный Волчанск и французские ЧВК: новости СВО на вечер 2 декабря

В магазине стоит бешеных денег: повторяем дома трендовую закуску из перчиков и творожного сыра. Вкуснятина на хлеб к вину и игристому
Общество

В магазине стоит бешеных денег: повторяем дома трендовую закуску из перчиков и творожного сыра. Вкуснятина на хлеб к вину и игристому

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.