Россия пообещала ответ на строительство завода для Украины в Дании

Россия примет адекватные меры для защиты национальной безопасности в ответ на строительство в Дании завода по производству твердого ракетного топлива для Украины, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга. Строительство объекта началось 1 декабря.

Российская сторона продолжит твердо и жестко отстаивать свои законные интересы и предпримет адекватные военно-технические меры для купирования возникающих угроз национальной безопасности, — сказала Захарова.

Ранее Захарова заявила, что введение Фарерскими островами ограничительных мер в отношении российских рыбаков вынудит Москву рассмотреть адекватные контрмеры. По ее словам, Россия до сих пор воздерживалась от ответных шагов, однако новые действия автономии ставят под вопрос будущее рыбохозяйственного сотрудничества.

В то же время Захарова заявила, что исключение русского языка из списка охраняемых Верховной радой Украины свидетельствует об отсутствии у Киева намерений к мирному урегулированию. Она призвала международные структуры дать объективную оценку этому решению и побудить украинское руководство соблюдать права человека.