Захарова остро высказалась о решении Киева по статусу русского языка МИД: решение Киева по русскому языку говорит об отсутствии стремления к миру

Исключение русского языка из списка охраняемых Верховной радой Украины говорит об отсутствии у Киева намерений к мирному урегулированию, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она призвала международные структуры дать объективную оценку этому решению и побудить украинское руководство соблюдать права человека, передает корреспондент NEWS.ru.

Конечно, подобные шаги свидетельствуют об отсутствии в Киеве настроя на мирное урегулирование, ведь одним из его условий должна быть отмена дискриминации по отношению к русскому языку, к русскоязычным гражданам, уважение прав всех проживающих на Украине национальностей, — сказала она.

Ранее депутат Верховной рады Владимир Вятрович сообщил, что русский язык лишился правовой защиты на Украине после голосования в парламенте. Он уточнил, что поддержал исключение русского из списка языков меньшинств, охраняемых Европейской хартией, при этом действие документа расширено на ряд других языков, включая идиш и караимский.

Кроме того, депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что вытеснение русского языка на Украине продолжится до тех пор, пока в стране не сменится вся власть. По его мнению, украинское руководство действует в полном соответствии с поставленными перед ним задачами.