04 декабря 2025 в 12:02

Замглавы Россельхознадзора по СКФО заподозрили в получении взятки

СК возбудил дело о получении взятки против замглавы Россельхознадзора по СКФО

Фото: СК РФ
Следователи возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в отношении заместителя руководителя управления Россельхознадзора по Северо-Кавказскому федеральному округу, сообщила пресс-служба Следственного комитета. По версии ведомства, сумма предполагаемой взятки составила 3 млн рублей.

Следственными органами <...> возбуждено уголовное дело в отношении заместителя руководителя управления Россельхознадзора по Северо-Кавказскому федеральному округу. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), — сообщили в СК.

По версии следствия, в октябре 2025 года подозреваемый узнал, что одна из компаний нарушает закон при использовании сельхозугодий. Он направил руководству организации претензию, в которой потребовал разработать проект рекультивации земель и возместить Нефтекумскому округу ущерб в размере 24,4 млн рублей.

Вместе с тем подозреваемый предложил руководителю компании решить вопрос в обход закона. Он попросил взятку в размере 3 млн рублей, пообещав прекратить контрольные мероприятия и отозвать иск о возмещении ущерба.

После этого глава предприятия обратился к управление ФСБ по Ставропольскому краю. Следователи организовали подставную сделку, в результате которой задержали подозреваемого с поличным.

Ранее Железнодорожный суд Екатеринбурга приговорил экс налогового инспектора Ярослава Морозова к штрафу в 3 млн рублей. Его признали виновным в получении взятки в 155 тыс. рублей.

