12 августа 2025 в 18:59

Кабмин утвердил список территорий для получения статуса ветерана СВО

Правительство утвердило перечень территорий, участники обороны которых могут получить статус ветеранов или инвалидов боевых действий на СВО, сообщила пресс-служба кабмина. В него включены города Новороссийск, Анапа и Геленджик, Темрюкский район Краснодарского края, Севастополь и Республика Крым.

В списке также указаны Белгородская, Курская и Брянская области, Россошанский и Кантемировский районы Воронежской области. Теперь военные и добровольцы, участвовавшие в обороне Курской области и отражении атак на прочие указанные регионы, смогут оформить статус ветерана боевых действий. Также те, кто получил ранения или утратил трудоспособность, имеют право на признание их инвалидами боевых действий.

Ранее стало известно, что правительство также выделит 9,38 млрд рублей на выплаты детям военнослужащих, которые попали в плен или пропали без вести, в том числе в период участия в специальной военной операции. В январе на эти цели было выделено 3,68 млрд рублей на 2025 год для ежемесячных социальных выплат.

