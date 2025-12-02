В России придумали способ помочь ветеранам СВО с работой «Ветераны России» призвали создать программы для трудоустройства бойцов СВО

Общественное движение «Ветераны России» направило официальное обращение заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко с предложением создать программы для трудоустройства бойцов специальной военной операции. Как сообщили NEWS.ru в организации, это будет способствовать усилению национальной технологической независимости.

Предлагаем рассмотреть возможность создания на базе ведущих производственных кластеров и государственных корпораций инженерных рот развития — специальных программ ускоренной подготовки и трудоустройства ветеранов СВО, где бойцы смогут одновременно проходить обучение, работать над реальными технологическими задачами и получать статусных наставников из числа ведущих инженеров страны, — заявили «Ветераны России».

В движении отметили, что такая форма позволит за шесть-девять месяцев подготовить специалистов, готовых к работе на рынке. Общественники полагают, что это поддержит мотивацию и внесет прямой вклад в технологический суверенитет страны.

В условиях внешнего давления и конкуренции за человеческий потенциал инженерные роты развития станут не только инструментом поддержки ветеранов, но и механизмом укрепления национальной безопасности, — заключили представители организации.

Ранее Министерство обороны России анонсировало создание рейтинга регионов по числу мер поддержки участников СВО, предоставляемых через МФЦ и цифровые сервисы. Глава ведомства Андрей Белоусов дал соответствующее поручение на межведомственном совещании.