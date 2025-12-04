Раскрыты последствия украинской атаки на Воронежскую область

В Воронежской области из-за падения обломков украинских беспилотников получили повреждения два автомобиля, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. Выбиты окна в многоквартирном доме и ряде нежилых помещений.
Выбиты стекла в квартире, продовольственном магазине и аптеке, находящихся в одном многоквартирном здании, — написал Гусев.
Ранее глава региона сообщил, что в результате атаки беспилотника в ночь на 4 декабря пострадала 46-летняя женщина. Ей своевременно оказали медицинскую помощь, от госпитализации она отказалась. Всего за ночь силы ПВО уничтожили шесть БПЛА на территории области.
По данным Министерства обороны РФ, в ночь на четверг, 4 декабря, Вооруженные силы Украины атаковали регионы России беспилотными летательными аппаратами. Дежурными средствами противовоздушной обороны сбиты и перехвачены 76 целей.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что системы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник, летевший в сторону столицы. Где именно это произошло и какого типа был дрон, он не уточнил.