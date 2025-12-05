«Даже неистово»: в Кремле рассказали об одной особенности зятя Трампа

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер очень активно, а в некоторых вопросах неистово работает над мирным урегулированием конфликта на Украине, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, которые приводит телеканал «Звезда», бизнесмену удалось добавить системный подход в мирный процесс.

Кушнер подключился к вопросам российско-украинского урегулирования и работает очень активно, в некоторых вопросах даже неистово, я бы сказал. Плюс, что важно, Кушнер в качестве своего характера добавил больше системности в эту работу, — рассказал Ушаков.

Ранее стало известно, что спецпосланник Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер после возвращения в Вашингтон из Москвы доложили республиканцу о результатах переговоров с Путиным. По данным источников, американская делегация сочла встречу продуктивной.

Также Ушаков заявлял, что в графике Путина пока не предусмотрен телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. По его словам, организация таких контактов не занимает слишком много времени.