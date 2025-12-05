Экс-глава Долгопрудного отправился из СИЗО на СВО Бывший глава подмосковного округа Долгопрудный Юдин находится в зоне СВО

Бывший глава городского округа Долгопрудный Владислав Юдин заключил контракт и находится в зоне специальной военной операции, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования уголовного дела. Экс-чиновник был арестован по делу о мошенничестве и превышении должностных полномочий.

Юдин из СИЗО заключил контракт, сейчас он находится в зоне проведения специальной военной операции, — рассказал собеседник агентства.

Следствие установило, что в период руководства городским округом Талдом Юдин совершил серию финансовых злоупотреблений. Сначала он безвозмездно передал муниципальные котельные подконтрольной ему коммерческой фирме, что лишило бюджет 4 млн рублей арендной платы.

Затем, войдя в сговор с гендиректором этой фирмы, Юдин организовал погашение ее долгов перед ресурсоснабжающими организациями за счет бюджетных средств на сумму более 40 млн рублей. Общий ущерб, причиненный городскому округу, составил около 44 млн рублей. Позже его сообщницу освободили из-под стражи.

Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении сотрудников полиции, уличенных в вымогательстве крупной суммы денег у петербуржца, было приостановлено в связи с их отправкой в зону СВО. Остальные четверо участников преступной группы получили реальные сроки заключения.