ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 11:01

Экс-глава Долгопрудного отправился из СИЗО на СВО

Бывший глава подмосковного округа Долгопрудный Юдин находится в зоне СВО

Владислав Юдин Владислав Юдин Фото: t.me/moscowcourts
Читайте нас в Дзен

Бывший глава городского округа Долгопрудный Владислав Юдин заключил контракт и находится в зоне специальной военной операции, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования уголовного дела. Экс-чиновник был арестован по делу о мошенничестве и превышении должностных полномочий.

Юдин из СИЗО заключил контракт, сейчас он находится в зоне проведения специальной военной операции, — рассказал собеседник агентства.

Следствие установило, что в период руководства городским округом Талдом Юдин совершил серию финансовых злоупотреблений. Сначала он безвозмездно передал муниципальные котельные подконтрольной ему коммерческой фирме, что лишило бюджет 4 млн рублей арендной платы.

Затем, войдя в сговор с гендиректором этой фирмы, Юдин организовал погашение ее долгов перед ресурсоснабжающими организациями за счет бюджетных средств на сумму более 40 млн рублей. Общий ущерб, причиненный городскому округу, составил около 44 млн рублей. Позже его сообщницу освободили из-под стражи.

Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении сотрудников полиции, уличенных в вымогательстве крупной суммы денег у петербуржца, было приостановлено в связи с их отправкой в зону СВО. Остальные четверо участников преступной группы получили реальные сроки заключения.

Долгопрудный
СВО
контракты
аресты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минобороны: российские войска освободили Безымянное в ДНР
В Госдуме оценили идею сокращения рабочего дня до шести часов
Звезда «Секса в большом городе» сыграла тайную свадьбу
Масштабный сбой Cloudflare остановил работу тысяч сайтов
«Приступ ненастья»: на Камчатку обрушится новый циклон
Юные хоккеисты попали в страшную аварию с грузовиком
США заявили о необходимости расширить Авраамовы соглашения
Чиновников Новосибирска заподозрили в пьянстве на работе
Самолет из Москвы в Дубай сел в Баку из-за пассажира
Россияне почти единогласно выбрали слово года — 2025
Путин оценил переговоры России и Индии
Кинолог дал советы, как составить рацион собаки зимой
Большинство россиян увидели несправедливость в ситуации с квартирой Долиной
Путин рассказал о перспективах товарооборота между Россий и Индией
«Раскол обостряется»: американист предрек судьбу Евросоюза и НАТО
Власти Херсонской области назвали главный приоритет бизнеса в регионе
На Херсонщине отметили растущий интерес других стран к региону
Роскосмос представил снимок Нью-Дели, где встретились Путин и Моди
Пострадавшим от бабушек-мошенниц дали советы, как вернуть деньги за жилье
Зафиксирован сбой в работе Zoom
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»
Семья и жизнь

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.