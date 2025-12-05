ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 11:26

Юрист объяснила, имеют ли бабушки и дедушки отдельный правовой статус

Юрист Измайлова: бабушки и дедушки обладают отдельным юридическим статусом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Бабушки и дедушки могут продолжить общение с внуком, если его родители лишены родительских прав, так как обладают самостоятельным правовым статусом, рассказала 360.ru юрист по бракоразводным процессам Александра Измайлова. Она отметила, что они остаются близкими родственниками.

В то же время суд не связывает судьбу общения бабушек и дедушек с судьбой их ребенка-родителя. Даже если тот лишен прав за грубые нарушения, его родители, при отсутствии собственных негативных факторов, имеют право сохранять присутствие в жизни ребенка, — рассказала Измайлова.

Юрист подчеркнула, что в условиях семейного кризиса нередко именно бабушки и дедушки становятся важным элементом в жизни ребенка, помогающим ему сохранить эмоциональную стабильность. По ее словам, их участие рассматривается не как продолжение конфликта между взрослыми, а как форма поддержки ребенка.

Ранее юрист Людмила Александрова рассказала, что родители могут взыскать алименты с совершеннолетних детей при нуждаемости и отсутствии дополнительного дохода при минимальной пенсии. По ее словам, доказательства тяжелой финансовой ситуации нужно будет представить в суде.

