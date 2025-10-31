Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 04:44

Обвиняемый в подрыве автомобиля офицера в Москве принес извинения

Серебряков принес извинения потерпевшим по делу о подрыве авто офицера

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Обвиняемый в организации взрыва автомобиля российского офицера Евгений Серебряков принес официальные извинения потерпевшим, передает РИА Новости. Его заявление было озвучено в ходе закрытого судебного заседания.

Серебряков принес извинения всем потерпевшим, в том числе пострадавшим офицеру Минобороны и его супруге, а также владельцам автомобилей, которые получили повреждения в результате взрыва, — сказано в сообщении.

Ранее подрывник полностью признал свою вину. Он заявил, что мог бы реализовать свой преступный замысел в более значительных масштабах.

До этого стало известно, что Серебряков оказался вовлечен в организацию взрыва машины полковника ВС РФ через онлайн-игру. Вербовка произошла в Mobile Legends: Bang Bang, после чего общение перешло в мессенджер WireMin.

Кроме того, сотрудники ФСБ предотвратили в Крыму покушение на высокопоставленного сотрудника МВД. К преступлению был причастен завербованный украинскими спецслужбами 19-летний житель Симферополя. Во время обыска у задержанного нашли готовую бомбу весом более 400 граммов.

