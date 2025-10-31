Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 00:16

Замминистра Минсельхоза ушла в отставку

Мишустин освободил Гатагову от должности замминистра сельского хозяйства РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Ольгу Гатагову от обязанностей заместителя министра сельского хозяйства, сообщили на официальном портале правовой информации. Отмечается, что она занимала эту должность с 2019 года.

Освободить Гатагову Ольгу Анатольевну от должности заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации по ее просьбе, — сказано в документе.

Ранее Мишустин освободил от занимаемой должности первого заместителя министра промышленности и торговли Василия Осьмакова, говорится в тексте подписанного распоряжения. Решение принято в связи с его переходом на новое место работы.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь утвердил обновленный состав регионального правительства, сохранив при этом основных действующих заместителей и министров. В ходе кадровых перестановок были освобождены от занимаемых постов первый заместитель губернатора Игорь Гуськов и вице-губернатор Андрей Пучков. Одновременно свои должности покинули министр спорта Самвел Аракелян, министр здравоохранения Юрий Кобзев и министр экологии Михаил Фишкин.

Михаил Мишустин
Россия
должности
Минсельхоз
