Зоопсихолог объяснила любовь некоторых кошек к дыням

Кошки могут есть дыню или другие фрукты из-за нехватки в организме определенных витаминов или аминокислот, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. По ее словам, животные интуитивно чувствуют дефицит полезных веществ в повседневном рационе и пытаются его восполнить с помощью таких продуктов. Она отметила, что подобное поведение является естественным для питомцев и в малых дозах не представляет опасности.

Если кошка ест дыню или другие фрукты и зелень, значит, в повседневном рационе ей не хватает каких-либо витаминов или аминокислот. Животное интуитивно это чувствует и старается восполнить. В небольших количествах это не вредно и даже полезно. Что касается сосательных конфет, желание их попробовать вызвано исключительно любопытством питомца. Ничего полезного для животных в конфетах нет, вкуса сладкого кошки не ощущают, поэтому такие попытки лучше пресекать, — пояснила Капустина.

