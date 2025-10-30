Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 06:40

Зоопсихолог объяснила любовь некоторых кошек к дыням

Зоопсихолог Капустина: любовь кошек к дыням объясняется нехваткой витаминов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кошки могут есть дыню или другие фрукты из-за нехватки в организме определенных витаминов или аминокислот, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. По ее словам, животные интуитивно чувствуют дефицит полезных веществ в повседневном рационе и пытаются его восполнить с помощью таких продуктов. Она отметила, что подобное поведение является естественным для питомцев и в малых дозах не представляет опасности.

Если кошка ест дыню или другие фрукты и зелень, значит, в повседневном рационе ей не хватает каких-либо витаминов или аминокислот. Животное интуитивно это чувствует и старается восполнить. В небольших количествах это не вредно и даже полезно. Что касается сосательных конфет, желание их попробовать вызвано исключительно любопытством питомца. Ничего полезного для животных в конфетах нет, вкуса сладкого кошки не ощущают, поэтому такие попытки лучше пресекать, — пояснила Капустина.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков заявил, что сильная линька может указывать на серьезные заболевания у кошки. По его словам, проблемы с шерстью нередко сигнализируют о возникновении аллергических реакций или эндокринных сбоев у животного.

