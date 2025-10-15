Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 06:00

Названы серьезные причины чрезмерной линьки у домашних животных

Ветеринар Шеляков: сильная линька может говорить о серьезных заболеваниях кошки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сильная линька может указывать на серьезные заболевания у кошки, заявил NEWS.ru ветеринар Михаил Шеляков. По его словам, проблемы с шерстью нередко сигнализируют о возникновении аллергических реакций или эндокринных сбоев у животного.

Если мы говорим о кошках, то чрезмерная ломкость и выпадение шерсти могут провоцировать появление колтунов. Это очень плохо, потому что колтуны нарушают теплорегуляцию, под ними образуются различного рода экземы, дерматиты, перхоть и так далее. Если кошка начинает чрезмерно линять, а расчесывание не помогает — это повод обратиться к ветеринару. В данном случае может идти речь о серьезных заболеваниях — начиная от аллергических реакций до несбалансированного кормления и эндокринных проблем, и также нарушений работоспособности внутренних органов, — подчеркнул Шеляков.

Ветеринар пояснил, что иногда для улучшения состояния шерсти достаточно просто включить в рацион серу, которая у теплокровных животных присутствует в рогах, копытах, волосах и ногтях. Однако, по его словам, лучше проконсультироваться с ветеринаром, так как болезни печени, сахарный диабет и проблемы с питанием могут иметь схожие симптомы.

Линька бывает возрастной, когда меняется окрас, или сезонной — весной и осенью. Также она бывает и патологической, а когда линька чрезмерная, то есть появляются залысины, это называется алопеция. Это может говорить о многих заболеваниях: нарушении обмена веществ, эндокринных проблемах, неподходящем кормлении или аллергических реакциях, — добавил Шеляков.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Он подчеркнул, что паразитарный тип алопеции является довольно частым явлением, а отсутствие видимых блох не исключает их наличия. Кроме того, по словам ветеринара, у собак и кошек гельминты могут вызывать облысение, и зачастую для решения проблемы достаточно провести обработку от блох и глистов.

Ранее зоопсихолог Светлана Капустина заявила, что для успешного знакомства двух взрослых кошек необходимо организовать совместные игры и постепенное сближение в процессе кормления. По ее словам, первый контакт между животными должен происходить под строгим наблюдением хозяина.

ветеринары
кошки
советы
животные
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
