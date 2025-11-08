Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 ноября 2025 в 01:52

Финский экс-депутат хочет попросить убежища в России

Критикующий НАТО финский экс-депутат Туртиайнен хочет просить убежища в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бывший депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен, неоднократно критиковавший НАТО, намерен запросить политическое убежище в России, сообщило финское интернет-издание Verkkouutiset. Как сказано в материале, политик рассказал об этом на Ялтинском международном форуме в Москве.

Бывший депутат партии «Истинные финны» и партии «Власть принадлежит народу» Ано Туртиайнен заявил, что собирается запросить политическое убежище в России, — говорится в публикации.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что Россия может предоставить политическое убежище мэру Одессы Геннадию Труханову. По ее словам, РФ всегда протягивает руку помощи тем, кто в ней нуждается.

До этого гражданин Украины, отбывший наказание в российской колонии, обратился с просьбой не депортировать его на родину. Мужчина опасается призыва в Вооруженные силы Украины и возможных пыток. Согласно судебным материалам, украинский гражданин был осужден в 2019 году Чертановским судом Москвы на восемь лет колонии по обвинению в вымогательстве и незаконном лишении свободы.

