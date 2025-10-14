Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 10:55

В Госдуме предложили предоставить мэру Одессы политическое убежище

Депутат Журова: РФ может предоставить мэру Одессы Труханову политическое убежище

Геннадий Труханов Геннадий Труханов Фото: Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия может предоставить политическое убежище мэру Одессы Геннадию Труханову в случае лишения его украинского гражданства, заявила NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. По ее словам, РФ всегда протягивает руку помощи тем, кто в ней нуждается.

На Украине это далеко не первая история, которая фабрикуется, поэтому полагаю, что Труханова действительно могут лишить гражданства. Если он захочет после этого приехать в Россию и попросит политического убежища, мы можем его предоставить. Мы всегда предоставляем его тем, кто нуждается в этом, — пояснила Журова.

По ее словам, после лишения гражданства градоначальник столкнется с необходимостью оформления документов для легального пребывания за рубежом — это сделает его жизнь на Украине невозможной. Депутат добавила, что текущая ситуация вокруг политика демонстрирует отсутствие в стране толерантности к инакомыслию.

Может быть Труханов выберет какое-то иностранное государство. Я так понимаю, что после лишения гражданства долго пребывать на территории Украины он не сможет, потому что ему нужно будет оформлять какие-то документы. Все равно жизни у него там не будет, раз на него конкретно наехали. Труханов не пророссийский политик, но если украинец в чем-то не согласен с [Владимиром] Зеленским (президент Украины. — NEWS.ru), имеет собственное мнение, то это сразу считают пропагандой Кремля, — резюмировала Журова.

Ранее стало известно, что петиция с требованием лишить Труханова украинского гражданства менее чем за сутки набрала 25 тысяч подписей. Этого достаточно для рассмотрения инициативы Зеленским.

