Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 04:00

Зоопсихолог рассказала, как подружить двух взрослых кошек

Зоопсихолог Капустина: совместные игры и прием пищи помогут подружить двух кошек

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Совместные игры и постепенное сближение во время приемов пищи помогут подружить двух взрослых кошек, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. По ее словам, ключевым этапом является первая встреча животных, которая должна проходить под обязательным контролем владельца.

Как подружить двух взрослых кошек? Для начала их нужно правильно познакомить. Нового питомца следует принести в переноске и посмотреть на реакцию. Если кошки внимательно приглядываются и при этом шипят, то все нормально, можно открыть переноску и предложить им еду, сначала не рядом, а в разных углах. Постепенно миски сдвигаем и подключаем совместные игры. Если на лицо явная агрессия — кошки пытаются друг друга ударить через дверцу переноски, — тогда вторую кошку поселяем отдельно, но каждый день организуем короткие встречи под присмотром, — пояснила Капустина.

Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков заявил, что котенка можно отучить от вредных привычек, если воспитывать его как трехлетнего ребенка, исключительно лаской и без физических наказаний и ругани. По его словам, животные не понимают человеческую речь, но хорошо улавливают интонации, поэтому крики и жесты не принесут результата.

кошки
советы
животные
питомцы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам объяснили, как установить шлагбаум в коттеджном поселке и СНТ
Личная жизнь, мнение об СВО, здоровье: как живет Филипп Янковский
Депутат рассказал, какие технологии могут облегчить быт пожилых людей
Трамп решил отыграться на европейской стране, если пролетит с «нобелевкой»
ВС РФ расширяют зону контроля под Харьковом
Названо идеальное место для отдыха в Подмосковье на ноябрьские праздники
Назван топ-3 самых популярных блюд в поездах «Аврора»
Россиянам объяснили, как узнать размер будущей пенсии
Назван источник, который может использовать налоговая для списания долга
Зоопсихолог рассказала, как подружить двух взрослых кошек
Российский флаг взвился над важнейшим городом Харьковской области
«Идея глупая»: в США оценили намерения властей поставить Украине Tomahawk
Россиянам раскрыли важный нюанс замены ванны на душевую кабину
Стало известно о первом применении гибридного снаряда в Днепре
В России введут изменения в процедуру оплаты услуг ЖКХ
Аборт, абьюз родителей, слова об СВО: где сейчас Юлия Меньшова
Трамп раскрыл, куда уходит проданное НАТО американское оружие
Приметы 10 октября: Савватий Пчельник — едим мед и печем пряники
Ким Чен Ын обратился к российским артистам
Загнутся без еды и снарядов: ВС РФ разносят логистику ВСУ от Сум до Полтавы
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака
Общество

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.