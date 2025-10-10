Зоопсихолог рассказала, как подружить двух взрослых кошек

Совместные игры и постепенное сближение во время приемов пищи помогут подружить двух взрослых кошек, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. По ее словам, ключевым этапом является первая встреча животных, которая должна проходить под обязательным контролем владельца.

Как подружить двух взрослых кошек? Для начала их нужно правильно познакомить. Нового питомца следует принести в переноске и посмотреть на реакцию. Если кошки внимательно приглядываются и при этом шипят, то все нормально, можно открыть переноску и предложить им еду, сначала не рядом, а в разных углах. Постепенно миски сдвигаем и подключаем совместные игры. Если на лицо явная агрессия — кошки пытаются друг друга ударить через дверцу переноски, — тогда вторую кошку поселяем отдельно, но каждый день организуем короткие встречи под присмотром, — пояснила Капустина.

Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков заявил, что котенка можно отучить от вредных привычек, если воспитывать его как трехлетнего ребенка, исключительно лаской и без физических наказаний и ругани. По его словам, животные не понимают человеческую речь, но хорошо улавливают интонации, поэтому крики и жесты не принесут результата.