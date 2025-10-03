Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 05:00

Ветеринар рассказал, как отучить котенка от вредных привычек

Ветеринар Шеляков: ругань и физическое наказание не помогут в воспитании котенка

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Котенка можно отучить от вредных привычек, если воспитывать его как трехлетнего ребенка, исключительно лаской и без физических наказаний и ругани, заявил NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. По его словам, животные не понимают человеческую речь, но хорошо улавливают интонации, поэтому крики и жесты не принесут результата.

У кошек могут быть разные вредные привычки — они могут играть с проводами, царапать обои и мебель, копошиться в цветочных горшках. Тут хотелось бы отметить, что у животных очень короткая память, такая же, как у ребенка. В целом по развитию и восприятию их можно приравнять к трехлетним детям. Воспитывать животное надо, но ни в коем случае не физически — исключительно лаской. Животные не понимают нашу речь, но неплохо воспринимают интонацию. Замахиваться, жестикулировать, конечно, нельзя, потому что животное просто не поймет, — пояснил Шеляков.

Он отметил, что многие действия человека, которые кажутся нам безобидными, питомец может воспринять как прямую угрозу. По словам ветеринара, улыбка, ассоциирующаяся у людей с положительной эмоцией, в животном мире выглядит как оскал.

Также нельзя нависать над кошкой, резко дергать рукой — она воспримет это как угрозу. Если котенок что-то натворил, нужно сесть и спокойно, не жестикулируя, интонационно показать ему, что вы недовольны его поведением. Делайте все так, как будто вы говорите с ребенком. Если котенок точит когти где положено и ходит в туалет в лоток, нужно поощрять его за это лаской, а иногда — вкусным угощением, — резюмировал Шеляков.

Ранее ветеринар Вера Земская заявила, что, вопреки распространенному мнению, сухость носа у питомцев вызывают не только заболевания. По ее словам, такой признак может быть у животного без патологий, например после сна или в жару.

