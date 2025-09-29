Ветеринар опровергла главные мифы о здоровье питомцев

Вопреки распространенному мнению, сухость носа у питомцев вызывают не только заболевания, заявила РИАМО ветеринар Вера Земская. Она отметила, что такой признак может быть у животного без патологий, например, после сна или в жару.

Влажность носа у собаки или кошки зависит от множества факторов: температуры воздуха, влажности в помещении, физической активности, стресса. Нос может быть сухим и у совершенно здорового питомца, — отметила Земская.

Она добавила, что питомцам нужны вакцинация и защита от паразитов круглый год. Люди, которые считают, что их питомцы не могут подхватить клещей или блох зимой, заблуждаются. Существует еще один опасный миф о том, что животные не могут заразиться инфекцией, будучи дома. По мнению врача, заражение может произойти через обычный контакт с обувью или землей в цветочном горшке.

Ранее ветврач Юлия Бубликова заявила, что если после похода в парк или лес у домашнего питомца обнаружен клещ, то его нужно удалить или обратиться за помощью к специалистам в клинику. По ее словам, членистоногие активны при плюсовой температуре и небольшом морозе, так что расслабляться еще рано.