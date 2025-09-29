Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 14:23

Ветеринар опровергла главные мифы о здоровье питомцев

Ветеринар Земская: сухость носа у питомцев вызывают не только заболевания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вопреки распространенному мнению, сухость носа у питомцев вызывают не только заболевания, заявила РИАМО ветеринар Вера Земская. Она отметила, что такой признак может быть у животного без патологий, например, после сна или в жару.

Влажность носа у собаки или кошки зависит от множества факторов: температуры воздуха, влажности в помещении, физической активности, стресса. Нос может быть сухим и у совершенно здорового питомца, — отметила Земская.

Она добавила, что питомцам нужны вакцинация и защита от паразитов круглый год. Люди, которые считают, что их питомцы не могут подхватить клещей или блох зимой, заблуждаются. Существует еще один опасный миф о том, что животные не могут заразиться инфекцией, будучи дома. По мнению врача, заражение может произойти через обычный контакт с обувью или землей в цветочном горшке.

Ранее ветврач Юлия Бубликова заявила, что если после похода в парк или лес у домашнего питомца обнаружен клещ, то его нужно удалить или обратиться за помощью к специалистам в клинику. По ее словам, членистоногие активны при плюсовой температуре и небольшом морозе, так что расслабляться еще рано.

питомцы
ветеринары
здоровье
животные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Приметы 30 сентября: приметы на зиму в день Веры, Надежды и Любови
Путин обратился с поздравлениями к гражданам в День воссоединения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 сентября 2025 года
Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами
Жители европейской части России стали свидетелями «сияющего» явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
«Стена дронов» рушится, не начав строиться: почему НАТО так опозорилось
Иранское телевидение спрятало колени европейского дипломата
Польша пытается избавиться от советских истребителей
Десятки человек погибли в ходе протестов на Мадагаскаре
Проще не бывает: грузинское чахохбили за час
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.